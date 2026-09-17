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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N купить с доставкой в Москве
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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 1
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 2
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 3
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 4
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 5
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72513
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N
640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
150

Описание товара WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N

Имеющий компактный и эргономичный дизайн Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN725N представляет собой высокотехнологичное устройство, созданное для обеспечения пользователя возможностью подключения к беспроводной сети. Данную модель оборудования целесообразно использовать с ноутбуками и настольными компьютерами. Что касается технических показателей, даже несмотря на маленький корпус, адаптер предлагает пользователю скорость до 150 Мбит/сек в режиме wireless. Стабильность сигнала гарантируется за счет встроенной высокопроизводительной антенны. TP-LINK TL-WN725N поддерживает современные беспроводные стандарты 802.11b/g/n, что дает возможность использовать прибор практически с любым сетевым устройством. Возможности безопасности в этом приборе представлены надежными технологиями шифрования беспроводных данных WEP/WPA/WPA2/WPA2-PSK. Просто и без лишних усилий манипуляций настроить адаптер пользователю поможет утилита настройки, поддерживающая 14 языков.

Отзывы о товаре WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Имеющий компактный и эргономичный дизайн Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN725N представляет собой высокотехнологичное устройство, созданное для обеспечения пользователя возможностью подключения к беспроводной сети. Данную модель оборудования целесообразно использовать с ноутбуками и настольными компьютерами. Что касается технических показателей, даже несмотря на маленький корпус, адаптер предлагает пользователю скорость до 150 Мбит/сек в режиме wireless. Стабильность сигнала гарантируется за счет встроенной высокопроизводительной антенны. TP-LINK TL-WN725N поддерживает современные беспроводные стандарты 802.11b/g/n, что дает возможность использовать прибор практически с любым сетевым устройством. Возможности безопасности в этом приборе представлены надежными технологиями шифрования беспроводных данных WEP/WPA/WPA2/WPA2-PSK. Просто и без лишних усилий манипуляций настроить адаптер пользователю поможет утилита настройки, поддерживающая 14 языков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить WiFi адаптер TP-LINK TL-WN725N - по цене 640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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