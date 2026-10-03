Wi-Fi адаптер Tenda W311MI
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda W311MI
Совместимый с 802.11g/b устройствами, W311MI - беспроводной USB-адаптер со скоростью передачи Wi–Fi в 3 раза быстрее, чем устройства 802.11g. Этот беспроводной адаптер обладает гладким компактным дизайном, который вписывается в USB-порт Вашего компьютера с минимальным выступом, что делает его идеальным для использования в поездках или переполненной рабочей зоне. W311MI соединяет настольный или портативный компьютер USB-портом к беспроводной сети для доступа к Интернет и совместного работы с файлами. Пользователи ПК могут легко добавить беспроводное подключение, не имея необходимость вскрывать корпус. Пользователи ноутбуков могут легко обновить до последнего 802.11n и получить лучший диапазон. Адаптер идеален для электронной почты, просмотра веб-страниц и доступа к файлам дома.
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