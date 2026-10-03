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Wi-Fi адаптер Tenda W311MI купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер Tenda W311MI

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Wi-Fi адаптер Tenda W311MI - фото 1
Wi-Fi адаптер Tenda W311MI - фото 2
Wi-Fi адаптер Tenda W311MI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wi-Fi адаптер Tenda W311MI - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Tenda W311MI - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Tenda W311MI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293127
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi адаптер Tenda W311MI
710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Совместимые операционные системы Windows 10(32/64bits), Windows 8.1(32/64bits), Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Mac OS X 10.7~10.10, Linux
Защита информации
64-/128-bit WEP, WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мбит/с
Мощность передатчика
17dBm
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11b/g/n
Количество внешних антенн
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3х0.07х0.02
Вес, г.
20

Описание товара Wi-Fi адаптер Tenda W311MI

Совместимый с 802.11g/b устройствами, W311MI - беспроводной USB-адаптер со скоростью передачи Wi–Fi в 3 раза быстрее, чем устройства 802.11g. Этот беспроводной адаптер обладает гладким компактным дизайном, который вписывается в USB-порт Вашего компьютера с минимальным выступом, что делает его идеальным для использования в поездках или переполненной рабочей зоне. W311MI соединяет настольный или портативный компьютер USB-портом к беспроводной сети для доступа к Интернет и совместного работы с файлами. Пользователи ПК могут легко добавить беспроводное подключение, не имея необходимость вскрывать корпус. Пользователи ноутбуков могут легко обновить до последнего 802.11n и получить лучший диапазон. Адаптер идеален для электронной почты, просмотра веб-страниц и доступа к файлам дома.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Tenda W311MI




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Совместимые операционные системы Windows 10(32/64bits), Windows 8.1(32/64bits), Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Mac OS X 10.7~10.10, Linux
Защита информации
64-/128-bit WEP, WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мбит/с
Мощность передатчика
17dBm
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11b/g/n
Количество внешних антенн
0
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый с 802.11g/b устройствами, W311MI - беспроводной USB-адаптер со скоростью передачи Wi–Fi в 3 раза быстрее, чем устройства 802.11g. Этот беспроводной адаптер обладает гладким компактным дизайном, который вписывается в USB-порт Вашего компьютера с минимальным выступом, что делает его идеальным для использования в поездках или переполненной рабочей зоне. W311MI соединяет настольный или портативный компьютер USB-портом к беспроводной сети для доступа к Интернет и совместного работы с файлами. Пользователи ПК могут легко добавить беспроводное подключение, не имея необходимость вскрывать корпус. Пользователи ноутбуков могут легко обновить до последнего 802.11n и получить лучший диапазон. Адаптер идеален для электронной почты, просмотра веб-страниц и доступа к файлам дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер Tenda W311MI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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