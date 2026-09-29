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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO

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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO - фото 1
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO - фото 2
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO - фото 1
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO - фото 2
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257374
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Защита информации
64/128-битный WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
433
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х3
Вес, г.
90

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO

Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U Nano представляет из себя ультракомпактное устройство, по конструктивному исполнению напоминающее приемник беспроводного сигнала, обычно идущий в комплекте беспроводных мышей. Модель прежде всего будет полезна пользователям, которые эксплуатируют мобильные и стационарные компьютеры, лишенные адаптера Wi-Fi. Важнейшей особенностью адаптера является поддержка не только широчайшим образом распространенного 2.4-гигагерцового диапазона, но и диапазона 5 ГГц. Это свойство делает оправданным эксплуатацию адаптера в случае, если штатный модуль Wi-Fi не имеет поддержки диапазона 5 ГГц. Адаптер может одновременно функционировать в обоих диапазонах. Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U Nano подключается с использованием порта USB. Список поддерживаемых операционных систем составляют Mac OS X и Windows. Максимальная скорость беспроводного соединения, поддерживаемая адаптером, равна 433 Мбит/с. Длина, ширина и толщина адаптера равны 7, 15 и 18 мм соответственно. Устройство упаковано в коробку презентабельного вида.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Защита информации
64/128-битный WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
433
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U Nano представляет из себя ультракомпактное устройство, по конструктивному исполнению напоминающее приемник беспроводного сигнала, обычно идущий в комплекте беспроводных мышей. Модель прежде всего будет полезна пользователям, которые эксплуатируют мобильные и стационарные компьютеры, лишенные адаптера Wi-Fi. Важнейшей особенностью адаптера является поддержка не только широчайшим образом распространенного 2.4-гигагерцового диапазона, но и диапазона 5 ГГц. Это свойство делает оправданным эксплуатацию адаптера в случае, если штатный модуль Wi-Fi не имеет поддержки диапазона 5 ГГц. Адаптер может одновременно функционировать в обоих диапазонах. Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U Nano подключается с использованием порта USB. Список поддерживаемых операционных систем составляют Mac OS X и Windows. Максимальная скорость беспроводного соединения, поддерживаемая адаптером, равна 433 Мбит/с. Длина, ширина и толщина адаптера равны 7, 15 и 18 мм соответственно. Устройство упаковано в коробку презентабельного вида.
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Доставка
Отзывы


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