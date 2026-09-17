WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N
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Характеристики
Описание товара WiFi адаптер TP-LINK TL-WN727N
Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN727N – это современное высокотехнологичное сетевое оборудование, созданное для обеспечения доступа настольного компьютера или ноутбука к высокоскоростной беспроводной сети. Устройство имеет внушительные технические показатели, которые позволяют предоставлять пользователю скорость передачи данных до 150 Мбит/сек. Данная модель обладает поддержкой современного протокола беспроводной связи 802.11n, благодаря чему аппарат характеризуется более серьезными возможностями уменьшения потерь при осуществлении передачи данных даже на большие расстояния. TP-LINK TL-WN727N также использует в работе технологию CCA, позволяющую на автоматическом уровне избежать конфликт каналов связи. Наличие в комплекте специальной утилиты для настройки позволит даже новичку осуществить установку этого оборудования за считанные минуты. Стабильный сигнал обеспечивается за счет встроенной высокопроизводительной антенны. Внешний интерфейс адаптера представлен портом USB версии 2.0.
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