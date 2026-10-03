Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U2
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 301783
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
200
Описание товара Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U2
Gembird NIC-U2 - это компактный внешний сетевой контроллер, который подключается к ПК с помощью интерфейса USB. Данный контроллер будет идеальным решением для подключения к компьютерной сети ПК, необорудованного встроенной сетевой картой. Данная модель контроллера оснащена универсальным входным разъемом для подключения к сети RJ-45. Инженеры - разработчики из компании Gembird при создании данной модели контроллера использовали все передовые разработки компании, благодаря чему NIC-U2 отличается высокой надежность работы и увеличенным сроком службы.
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Gembird NIC-U2 - это компактный внешний сетевой контроллер, который подключается к ПК с помощью интерфейса USB. Данный контроллер будет идеальным решением для подключения к компьютерной сети ПК, необорудованного встроенной сетевой картой. Данная модель контроллера оснащена универсальным входным разъемом для подключения к сети RJ-45. Инженеры - разработчики из компании Gembird при создании данной модели контроллера использовали все передовые разработки компании, благодаря чему NIC-U2 отличается высокой надежность работы и увеличенным сроком службы.
Сетевой адаптер Ethernet Gembird NIC-U2 – стоимость товара 690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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