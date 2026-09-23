Сетевая карта Gembird NIC-GX1
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Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Тип устройства
сетевая карта
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Количество портов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%710 руб. 1 020 руб.
В наличии
Код товара: 495317
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710 руб. -30%
1 020 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевая карта
Тип устройства
сетевая карта
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Размер PCIe
x1
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
200
Описание товара Сетевая карта Gembird NIC-GX1
Сетевая карта Gembird NIC-GX1 будет полезна для модернизации компьютеров, не имеющих встроенного сетевого адаптера или оборудованных 100-мегабитной сетевой картой. Устройство использует для подключения интерфейс PCI-E, и может использоваться совместно с подавляющим большинством материнских плат. Модель изготовлена на базе чипа RTL8111C. Сетевой адаптер оборудован одним гигабитным портом. В комплектацию модели входит руководство пользователя. Габаритные размеры Gembird NIC-GX1 составляют 20x80x120 мм.
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Бренд
Тип товара
Сетевая карта
Тип устройства
сетевая карта
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Размер PCIe
x1
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Сетевая карта Gembird NIC-GX1 будет полезна для модернизации компьютеров, не имеющих встроенного сетевого адаптера или оборудованных 100-мегабитной сетевой картой. Устройство использует для подключения интерфейс PCI-E, и может использоваться совместно с подавляющим большинством материнских плат. Модель изготовлена на базе чипа RTL8111C. Сетевой адаптер оборудован одним гигабитным портом. В комплектацию модели входит руководство пользователя. Габаритные размеры Gembird NIC-GX1 составляют 20x80x120 мм.
Сетевая карта Gembird NIC-GX1 - этот товар вы можете купить по цене 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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