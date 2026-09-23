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Сетевая карта Gembird NIC-GX1 купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта Gembird NIC-GX1

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Сетевая карта Gembird NIC-GX1 - фото 2
Сетевая карта Gembird NIC-GX1 - фото 3
Сетевая карта Gembird NIC-GX1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Тип устройства
сетевая карта
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Количество портов
1
  • Сетевая карта Gembird NIC-GX1 - фото 1
  • Сетевая карта Gembird NIC-GX1 - фото 2
  • Сетевая карта Gembird NIC-GX1 - фото 3
  • Сетевая карта Gembird NIC-GX1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
710 руб.  1 020 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 495317
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевая карта Gembird NIC-GX1
710 руб. -30%
1 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Сетевая карта
Тип устройства
сетевая карта
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Размер PCIe
x1
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
200

Описание товара Сетевая карта Gembird NIC-GX1

Сетевая карта Gembird NIC-GX1 будет полезна для модернизации компьютеров, не имеющих встроенного сетевого адаптера или оборудованных 100-мегабитной сетевой картой. Устройство использует для подключения интерфейс PCI-E, и может использоваться совместно с подавляющим большинством материнских плат. Модель изготовлена на базе чипа RTL8111C. Сетевой адаптер оборудован одним гигабитным портом. В комплектацию модели входит руководство пользователя. Габаритные размеры Gembird NIC-GX1 составляют 20x80x120 мм.

Отзывы о товаре Сетевая карта Gembird NIC-GX1




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Сетевая карта
Тип устройства
сетевая карта
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
PCI Express
Размер PCIe
x1
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Количество портов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта Gembird NIC-GX1 будет полезна для модернизации компьютеров, не имеющих встроенного сетевого адаптера или оборудованных 100-мегабитной сетевой картой. Устройство использует для подключения интерфейс PCI-E, и может использоваться совместно с подавляющим большинством материнских плат. Модель изготовлена на базе чипа RTL8111C. Сетевой адаптер оборудован одним гигабитным портом. В комплектацию модели входит руководство пользователя. Габаритные размеры Gembird NIC-GX1 составляют 20x80x120 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Gembird NIC-GX1 - этот товар вы можете купить по цене 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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