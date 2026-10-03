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Сетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A купить с доставкой в Москве
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Сетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A

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Сетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 359381
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A
740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
1 порт 10/100Base-TX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х2
Вес, г.
250

Описание товара Сетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A

Сетевой адаптер Fast Ethernet D-Link DFE-530TX DFE-530TX/E1A PCI Express

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
1 порт 10/100Base-TX
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер Fast Ethernet D-Link DFE-530TX DFE-530TX/E1A PCI Express
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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