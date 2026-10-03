Сетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
В наличии
Код товара: 359381
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
740 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
1 порт 10/100Base-TX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х2
Вес, г.
250
Описание товара Сетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A
Сетевой адаптер Fast Ethernet D-Link DFE-530TX DFE-530TX/E1A PCI Express
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитWi-Fi адаптер Tenda W311MI
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитWiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитСетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитWi-Fi адаптер ORIGO OWN300A/A1A
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитWi-Fi адаптер ORIGO OW900A/A1A
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитWi-Fi адаптер ORIGO OW900/A1A
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитWi-Fi адаптер USB Netis WF2160C
-
В наличииЦена 880 руб. 1 430 руб.220 руб. в СплитWi-Fi адаптер Tenda U10
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитWiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитWiFi адаптер TP-Link TL-WN781ND (PCIe, N150)
-
В наличииЦена 930 руб. 3 070 руб.233 руб. в СплитСетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE306 USB 3.0
Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Дополнительно
1 порт 10/100Base-TX
Страна производитель
Китай
Сетевой адаптер Fast Ethernet D-Link DFE-530TX DFE-530TX/E1A PCI Express
Сетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой адаптер Ethernet D-Link DFE-530TX/E1A