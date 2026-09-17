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WiFi адаптер TP-Link TL-WN821N купить с доставкой в Москве
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WiFi адаптер TP-Link TL-WN821N

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • WiFi адаптер TP-Link TL-WN821N - фото 1
  • WiFi адаптер TP-Link TL-WN821N - фото 2
  • WiFi адаптер TP-Link TL-WN821N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72501
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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WiFi адаптер TP-Link TL-WN821N
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х4
Вес, г.
150

Описание товара WiFi адаптер TP-Link TL-WN821N

Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN821N/NC – это высококачественное, проверенное многими пользователями сетевое устройство небольших размеров, которое обеспечивает высокоскоростную передачу данных и надежный сигнал беспроводного соединения. Данная модель использует в работе современные стандарты связи 802.11g, 802.11b, 802.11n. Скорость прибора 300 Мбит/с оптимальна для просмотра видео HD-качества, а также для работы с IP-телефонией. Благодаря применению инновационной технологии MIMO аппарат гарантирует более сильную проникающую способность сигнала и более широкий радиус охвата работы сети wireless. TP-LINK TL-WN821N/NC, несмотря на компактность и эргономичность, обладает высоким потенциалом производительности и серьезными техническими показателями. Настройка устройства являет собой весьма несложный процесс, который осуществляется благодаря нажатию всего одной QSS-кнопки, которая располагается на боковой части корпуса аппарата. Адаптер оптимизирован для взаимодействия с большинством современных операционных систем.

Отзывы о товаре WiFi адаптер TP-Link TL-WN821N




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN821N/NC – это высококачественное, проверенное многими пользователями сетевое устройство небольших размеров, которое обеспечивает высокоскоростную передачу данных и надежный сигнал беспроводного соединения. Данная модель использует в работе современные стандарты связи 802.11g, 802.11b, 802.11n. Скорость прибора 300 Мбит/с оптимальна для просмотра видео HD-качества, а также для работы с IP-телефонией. Благодаря применению инновационной технологии MIMO аппарат гарантирует более сильную проникающую способность сигнала и более широкий радиус охвата работы сети wireless. TP-LINK TL-WN821N/NC, несмотря на компактность и эргономичность, обладает высоким потенциалом производительности и серьезными техническими показателями. Настройка устройства являет собой весьма несложный процесс, который осуществляется благодаря нажатию всего одной QSS-кнопки, которая располагается на боковой части корпуса аппарата. Адаптер оптимизирован для взаимодействия с большинством современных операционных систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить WiFi адаптер TP-Link TL-WN821N - по цене 720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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