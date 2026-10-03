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Wi-Fi адаптер D-Link DWA-131/F1A купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер D-Link DWA-131/F1A

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Wi-Fi адаптер D-Link DWA-131/F1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
580 руб.  1 030 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 359195
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi адаптер D-Link DWA-131/F1A
580 руб. -44%
1 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Поддерживаемые операционные системы Windows 10, Linux, Windows 8.1, Mac OS X, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Защита информации
WPA2, WPA
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит
Мощность передатчика
15 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11b/g/n
Количество внешних антенн
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, кг.
2.97

Описание товара Wi-Fi адаптер D-Link DWA-131/F1A

Беспроводной USB-адаптер DWA-131 обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. DWA-131 поддерживает шифрование WPA/WPA2 для предотвращения вторжений в сеть и защиты личной информации.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер D-Link DWA-131/F1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
Поддерживаемые операционные системы Windows 10, Linux, Windows 8.1, Mac OS X, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Защита информации
WPA2, WPA
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит
Мощность передатчика
15 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11b/g/n
Количество внешних антенн
0
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной USB-адаптер DWA-131 обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. DWA-131 поддерживает шифрование WPA/WPA2 для предотвращения вторжений в сеть и защиты личной информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер D-Link DWA-131/F1A - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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