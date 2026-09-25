Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA12N
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
В наличии
Код товара: 737680
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580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
30
Описание товара Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA12N
Wi-Fi адаптер Mercusys MA12N предназначен для оснащения ноутбуков и стационарных ПК. Миниатюрное устройство с внутренней антенной и габаритами 16.1x26.9x7.6 мм устанавливается в порт USB типа A. Адаптер функционирует в диапазоне 2.4 ГГц и обладает широкой совместимостью с различным оборудованием Wi-Fi. Поддерживаются протоколы защиты беспроводной сети WPA-PSK, WPA2-PSK и WPA3-SAE. Wi-Fi адаптер Mercusys MA12N обеспечивает скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Устройство поддерживается операционными системами Windows 10 и Windows 11. Антенны: встроенная, 1шт
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Wi-Fi адаптер Mercusys MA12N предназначен для оснащения ноутбуков и стационарных ПК. Миниатюрное устройство с внутренней антенной и габаритами 16.1x26.9x7.6 мм устанавливается в порт USB типа A. Адаптер функционирует в диапазоне 2.4 ГГц и обладает широкой совместимостью с различным оборудованием Wi-Fi. Поддерживаются протоколы защиты беспроводной сети WPA-PSK, WPA2-PSK и WPA3-SAE. Wi-Fi адаптер Mercusys MA12N обеспечивает скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Устройство поддерживается операционными системами Windows 10 и Windows 11. Антенны: встроенная, 1шт
Купить Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA12N - по цене 580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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