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Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 купить с доставкой в Москве
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Bluetooth-адаптер KS-is KS-408

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Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 - фото 6
Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 - фото 7
Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 - фото 1
  • Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 - фото 2
  • Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 - фото 3
  • Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 - фото 4
  • Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 - фото 5
  • Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 - фото 6
  • Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 - фото 7
  • Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
460 руб.  710 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501169
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bluetooth-адаптер KS-is KS-408
460 руб. -35%
710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KS-is
Тип товара
Сетевой адаптер
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
100

Описание товара Bluetooth-адаптер KS-is KS-408

USB-адаптер Bluetooth KS-is KS-408 версии 5.0 быстрее и стабильнее, чем адаптеры версии Bluetooth 4.0. Он позволяет осуществлять передчу данных на расстоянии до 15-20 метров. Подключите и работайте, без драйверов, смартфон, планшет может передавать текст, фотографии, а установив полную версию драйвера, к компьютеру, либо ноутбуку можно подключить Bluetooth-гарнитуру / колонку Bluetooth. Адаптер Bluetooth v5.0 KS-408 так же может являться передатчиком и приемником для подключения Bluetooth мыши и клавиатуры, избавив Вас от ограничения на расстояние. Подключите телефон к планшету, не открывая программное обеспечение, и передавайте фотографии и файлы без сети. Адаптеры USB KS-is позволяют компьютерам соединяться с другими устройствами с поддержкой Bluetooth: мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, мышью и клавиатурой, гарнитурами Bluetooth, динамиками Bluetooth, геймпадами, принтерами и другими устройствами с поддержкой протокола Bluetooth.

Отзывы о товаре Bluetooth-адаптер KS-is KS-408




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Характеристики
Бренд
KS-is
Тип товара
Сетевой адаптер
Описание
USB-адаптер Bluetooth KS-is KS-408 версии 5.0 быстрее и стабильнее, чем адаптеры версии Bluetooth 4.0. Он позволяет осуществлять передчу данных на расстоянии до 15-20 метров. Подключите и работайте, без драйверов, смартфон, планшет может передавать текст, фотографии, а установив полную версию драйвера, к компьютеру, либо ноутбуку можно подключить Bluetooth-гарнитуру / колонку Bluetooth. Адаптер Bluetooth v5.0 KS-408 так же может являться передатчиком и приемником для подключения Bluetooth мыши и клавиатуры, избавив Вас от ограничения на расстояние. Подключите телефон к планшету, не открывая программное обеспечение, и передавайте фотографии и файлы без сети. Адаптеры USB KS-is позволяют компьютерам соединяться с другими устройствами с поддержкой Bluetooth: мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, мышью и клавиатурой, гарнитурами Bluetooth, динамиками Bluetooth, геймпадами, принтерами и другими устройствами с поддержкой протокола Bluetooth.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bluetooth-адаптер KS-is KS-408 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 460 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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