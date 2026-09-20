Bluetooth-адаптер KS-is KS-408
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Характеристики
Описание товара Bluetooth-адаптер KS-is KS-408
USB-адаптер Bluetooth KS-is KS-408 версии 5.0 быстрее и стабильнее, чем адаптеры версии Bluetooth 4.0. Он позволяет осуществлять передчу данных на расстоянии до 15-20 метров. Подключите и работайте, без драйверов, смартфон, планшет может передавать текст, фотографии, а установив полную версию драйвера, к компьютеру, либо ноутбуку можно подключить Bluetooth-гарнитуру / колонку Bluetooth. Адаптер Bluetooth v5.0 KS-408 так же может являться передатчиком и приемником для подключения Bluetooth мыши и клавиатуры, избавив Вас от ограничения на расстояние. Подключите телефон к планшету, не открывая программное обеспечение, и передавайте фотографии и файлы без сети. Адаптеры USB KS-is позволяют компьютерам соединяться с другими устройствами с поддержкой Bluetooth: мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, мышью и клавиатурой, гарнитурами Bluetooth, динамиками Bluetooth, геймпадами, принтерами и другими устройствами с поддержкой протокола Bluetooth.
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