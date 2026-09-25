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Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние купить с доставкой в Москве, 737327
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Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние, 737327

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Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние - фото 1
Уценка
Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние - фото 2
Уценка
Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние - фото 3
Уценка
Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
12
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
6 л
Количество насадок
3
  • Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние - фото 1
  • Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние - фото 2
  • Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние - фото 3
  • Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
6 520 руб.  8 150 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737327
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние
6 520 руб. -20%
8 150 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
12
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
6 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста, лопатка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х27
Вес, кг.
7

Описание товара Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, миксер, насадка 3шт, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
планетарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
красный
Мощность, Вт
1000
Число скоростей
12
Длина сетевого шнура
1
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
6 л
Количество насадок
3
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста, лопатка
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Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, миксер, насадка 3шт, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Миксер планетарный Kitfort КТ-3444 отличное состояние - по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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