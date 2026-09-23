Miles Davis - Sketches Of Spain (8436028697533) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737236
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Характеристики
Бренд
Wax Time Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Time Records
Barcode
[8436028697533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
CONCIERTO DE ARANJUEZ, WILL O’ THE WISP, THE PAN PIPER, SAETA, SOLEA, SONG OF OUR COUNTRY
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Sketches Of Spain (8436028697533) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: CONCIERTO DE ARANJUEZ, WILL O’ THE WISP, THE PAN PIPER, SAETA, SOLEA, SONG OF OUR COUNTRY
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Бренд
Wax Time Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wax Time Records
Barcode
[8436028697533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Jazz
Трек-лист
CONCIERTO DE ARANJUEZ, WILL O’ THE WISP, THE PAN PIPER, SAETA, SOLEA, SONG OF OUR COUNTRY
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: CONCIERTO DE ARANJUEZ, WILL O’ THE WISP, THE PAN PIPER, SAETA, SOLEA, SONG OF OUR COUNTRY
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