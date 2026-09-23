Ringo Starr - Long Long Road (199957008297) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Long Long Road
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737186
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957008297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Long Long Road
Жанр
Кантри
Трек-лист
Returning Without Tears, Baby Don't Go, I Don't See Me In Your Eyes Anymore, It's Been Too Long, Why, You And I (Wave Of Love), My Baby Don't Want Nothing, Choose Love, She's Gone, Long Long Road
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ringo Starr - Long Long Road (199957008297) виниловая пластинка
Long Long Road — предстоящий 22-й студийный альбом Ринго Старра Издание на виниле в гейтфолде Альбом был написан и спродюсирован Ти Боуном Бернеттом совместно с Дэниелом Ташианом и Брюсом Шугаром. Альбом из 10 песен включает в себя совместные работы с Билли Стрингсом, Шерил Кроу и Сент-Винсент и является долгожданным продолжением прошлогоднего альбома "Look Up", возглавившего чарты. "Long Long Road", с его прочными кантри-корнями, сочетает в себе непринужденную атмосферу американы с классическим рок-наследием Ринго, рассказывая истории о многочисленных жизненных путешествиях и поисках любви на этом пути.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957008297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ringo Starr
Альбом (сингл)
Long Long Road
Жанр
Кантри
Трек-лист
Returning Without Tears, Baby Don't Go, I Don't See Me In Your Eyes Anymore, It's Been Too Long, Why, You And I (Wave Of Love), My Baby Don't Want Nothing, Choose Love, She's Gone, Long Long Road
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Long Long Road — предстоящий 22-й студийный альбом Ринго Старра Издание на виниле в гейтфолде Альбом был написан и спродюсирован Ти Боуном Бернеттом совместно с Дэниелом Ташианом и Брюсом Шугаром. Альбом из 10 песен включает в себя совместные работы с Билли Стрингсом, Шерил Кроу и Сент-Винсент и является долгожданным продолжением прошлогоднего альбома "Look Up", возглавившего чарты. "Long Long Road", с его прочными кантри-корнями, сочетает в себе непринужденную атмосферу американы с классическим рок-наследием Ринго, рассказывая истории о многочисленных жизненных путешествиях и поисках любви на этом пути.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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