Top.Mail.Ru
Ost - Stranger Things: Season 5 (198029732214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ost - Stranger Things: Season 5 (198029732214) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ost - Stranger Things: Season 5 (198029732214) - фото 1
Ost - Stranger Things: Season 5 (198029732214) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Stranger Things: Season 5
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Stranger Things: Season 5 (198029732214) - фото 1
  • Ost - Stranger Things: Season 5 (198029732214) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737162
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029732214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Stranger Things: Season 5
Жанр
Диско
Трек-лист
Michael Jackson–Rockin' Robin, Tiffany–I Think We're Alone Now, ABBA–Fernando, The Chordettes–Mr. Sandman, The Psychedelic Furs–Pretty In Pink, David Bowie–Heroes, Iron Maiden–The Trooper, Pixies–Here Comes Your Man, The Chords–Sh-Boom, Yello–Oh Yeah, Butthole Surfers–Human Cannonball, Floyd Cramer–Heart And Soul, Cowboy Junkies–Sweet Jane
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Stranger Things: Season 5 (198029732214) виниловая пластинка

Отпразднуйте захватывающий финал сериала «Очень странные дела» от Netflix с официальным саундтреком пятого сезона на виниле. Этот релиз переносит поклонников в 1987 год, сочетая насыщенную синтезаторную атмосферу и культовые треки, передающие эмоциональную глубину и взрывной характер последней битвы в Хоукинсе. Этот саундтрек — ностальгическое чествование поп-музыки, рока и кинематографических саундтреков 80-х. Издание на виниле От энергичных боевых гимнов до мелодичных эмбиентных композиций — музыка переносит слушателей в самое сердце Хоукинса в последний раз. Это коллекционное издание, которое обязательно понравится любителям винила и фанатам сериала «Очень странные дела», знаменует собой конец целой эпохи.

Отзывы о товаре Ost - Stranger Things: Season 5 (198029732214) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029732214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Stranger Things: Season 5
Жанр
Диско
Трек-лист
Michael Jackson–Rockin' Robin, Tiffany–I Think We're Alone Now, ABBA–Fernando, The Chordettes–Mr. Sandman, The Psychedelic Furs–Pretty In Pink, David Bowie–Heroes, Iron Maiden–The Trooper, Pixies–Here Comes Your Man, The Chords–Sh-Boom, Yello–Oh Yeah, Butthole Surfers–Human Cannonball, Floyd Cramer–Heart And Soul, Cowboy Junkies–Sweet Jane
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Отпразднуйте захватывающий финал сериала «Очень странные дела» от Netflix с официальным саундтреком пятого сезона на виниле. Этот релиз переносит поклонников в 1987 год, сочетая насыщенную синтезаторную атмосферу и культовые треки, передающие эмоциональную глубину и взрывной характер последней битвы в Хоукинсе. Этот саундтрек — ностальгическое чествование поп-музыки, рока и кинематографических саундтреков 80-х. Издание на виниле От энергичных боевых гимнов до мелодичных эмбиентных композиций — музыка переносит слушателей в самое сердце Хоукинса в последний раз. Это коллекционное издание, которое обязательно понравится любителям винила и фанатам сериала «Очень странные дела», знаменует собой конец целой эпохи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ost - Stranger Things: Season 5 (198029732214) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...