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Limperatrice - Matahari (3700551782291) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Limperatrice - Matahari (3700551782291) виниловая пластинка

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Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 1
Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 2
Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 3
Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 4
Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 5
Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 6
Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Limperatrice
Альбом (сингл)
Matahari
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 1
  • Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 2
  • Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 3
  • Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 4
  • Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 5
  • Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 6
  • Limperatrice - Matahari (3700551782291) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737141
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Характеристики

Бренд
Idol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Idol
Barcode
[3700551782291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Limperatrice
Альбом (сингл)
Matahari
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
L?-Haut, Erreur 404, Matahari, Paris, Vacances, Dreaming Of You, Masques, Ma Starlight, Balade Fant?me, Matahari (Le Retour), Entre-Deux
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Limperatrice - Matahari (3700551782291) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: L?-Haut, Erreur 404, Matahari, Paris, Vacances, Dreaming Of You, Masques, Ma Starlight, Balade Fant?me, Matahari (Le Retour), Entre-Deux

Отзывы о товаре Limperatrice - Matahari (3700551782291) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Idol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Idol
Barcode
[3700551782291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Limperatrice
Альбом (сингл)
Matahari
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
L?-Haut, Erreur 404, Matahari, Paris, Vacances, Dreaming Of You, Masques, Ma Starlight, Balade Fant?me, Matahari (Le Retour), Entre-Deux
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: L?-Haut, Erreur 404, Matahari, Paris, Vacances, Dreaming Of You, Masques, Ma Starlight, Balade Fant?me, Matahari (Le Retour), Entre-Deux
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