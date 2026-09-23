Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая, влажная
Емкость пылесборника, л
0.8
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
300
Время работы от аккумулятора, мин
60
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737127
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Описание товара Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500
Компактный беспроводной пылесос с мощностью всасывания 300 Вт обеспечивает эффективную очистку любых поверхностей. Благодаря возможности сухой и влажной уборки он легко справляется с загрязнениями на полу, мебели и даже труднодоступных участках.
Устройство оснащено четырьмя режимами работы и регулировкой мощности, а также HEPA-фильтром для улавливания мельчайших частиц. Индикатор заполнения пылесборника емкостью 0.8 л помогает своевременно опустошать контейнер без риска переполнения.
В комплекте четыре универсальные насадки: щелевая, турбощетка, для мебели и влажной чистки. Автономная работа до часа и легкость конструкции делают модель удобной для быстрой уборки. Вертикальная парковка экономит пространство, а металлическая телескопическая трубка гарантирует долговечность.
Компактный беспроводной пылесос с мощностью всасывания 300 Вт обеспечивает эффективную очистку любых поверхностей. Благодаря возможности сухой и влажной уборки он легко справляется с загрязнениями на полу, мебели и даже труднодоступных участках.
Устройство оснащено четырьмя режимами работы и регулировкой мощности, а также HEPA-фильтром для улавливания мельчайших частиц. Индикатор заполнения пылесборника емкостью 0.8 л помогает своевременно опустошать контейнер без риска переполнения.
В комплекте четыре универсальные насадки: щелевая, турбощетка, для мебели и влажной чистки. Автономная работа до часа и легкость конструкции делают модель удобной для быстрой уборки. Вертикальная парковка экономит пространство, а металлическая телескопическая трубка гарантирует долговечность.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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