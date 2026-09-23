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Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500

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Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 1
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 2
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 3
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 4
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 5
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 6
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 7
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 8
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 9
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 10
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 11
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая, влажная
Емкость пылесборника, л
0.8
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
300
Время работы от аккумулятора, мин
60
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 1
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 2
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 3
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 4
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 5
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 6
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 7
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 8
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 9
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 10
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 11
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737127
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
82
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
300
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х30х14
Вес, кг.
5.2

Описание товара Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500

Компактный беспроводной пылесос с мощностью всасывания 300 Вт обеспечивает эффективную очистку любых поверхностей. Благодаря возможности сухой и влажной уборки он легко справляется с загрязнениями на полу, мебели и даже труднодоступных участках. Устройство оснащено четырьмя режимами работы и регулировкой мощности, а также HEPA-фильтром для улавливания мельчайших частиц. Индикатор заполнения пылесборника емкостью 0.8 л помогает своевременно опустошать контейнер без риска переполнения. В комплекте четыре универсальные насадки: щелевая, турбощетка, для мебели и влажной чистки. Автономная работа до часа и легкость конструкции делают модель удобной для быстрой уборки. Вертикальная парковка экономит пространство, а металлическая телескопическая трубка гарантирует долговечность.

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6500




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
составная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
82
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
300
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный беспроводной пылесос с мощностью всасывания 300 Вт обеспечивает эффективную очистку любых поверхностей. Благодаря возможности сухой и влажной уборки он легко справляется с загрязнениями на полу, мебели и даже труднодоступных участках. Устройство оснащено четырьмя режимами работы и регулировкой мощности, а также HEPA-фильтром для улавливания мельчайших частиц. Индикатор заполнения пылесборника емкостью 0.8 л помогает своевременно опустошать контейнер без риска переполнения. В комплекте четыре универсальные насадки: щелевая, турбощетка, для мебели и влажной чистки. Автономная работа до часа и легкость конструкции делают модель удобной для быстрой уборки. Вертикальная парковка экономит пространство, а металлическая телескопическая трубка гарантирует долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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