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Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6000 купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6000

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Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6000 - фото 1
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
270
Время работы от аккумулятора, мин
50
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6000 - фото 1
  • Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737126
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, турбощетка, щелевая насадка, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
85
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
270
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6000

Эргономичный вертикальный пылесос с мощностью всасывания 270 Вт обеспечивает глубокую очистку любых поверхностей. Беспроводная конструкция и легкий вес позволяют свободно перемещаться без ограничений, а три режима работы и регулировка мощности адаптируют устройство к различным задачам. Комплектация включает 4 универсальные насадки: турбощетку, щелевую, для мягкой мебели и влажной уборки. HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы, улучшая качество воздуха в помещении. Контейнер объемом 0.8 л быстро опустошается, а сменный аккумулятор гарантирует автономную работу до 50 минут. Зарядка занимает всего 5 часов, а компактные размеры и возможность вертикальной парковки экономят пространство. Идеальный выбор для дома, где ценится надежность и многофункциональность.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6000




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, турбощетка, щелевая насадка, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
85
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
270
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичный вертикальный пылесос с мощностью всасывания 270 Вт обеспечивает глубокую очистку любых поверхностей. Беспроводная конструкция и легкий вес позволяют свободно перемещаться без ограничений, а три режима работы и регулировка мощности адаптируют устройство к различным задачам. Комплектация включает 4 универсальные насадки: турбощетку, щелевую, для мягкой мебели и влажной уборки. HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы, улучшая качество воздуха в помещении. Контейнер объемом 0.8 л быстро опустошается, а сменный аккумулятор гарантирует автономную работу до 50 минут. Зарядка занимает всего 5 часов, а компактные размеры и возможность вертикальной парковки экономят пространство. Идеальный выбор для дома, где ценится надежность и многофункциональность.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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