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Wi-FI роутер ASUS BD4(W-3-PK) купить с доставкой в Москве
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Wi-FI роутер ASUS BD4(W-3-PK)

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Wi-FI роутер ASUS BD4(W-3-PK) - фото 2
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Wi-FI роутер ASUS BD4(W-3-PK) - фото 4
Wi-FI роутер ASUS BD4(W-3-PK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
3
  • Wi-FI роутер ASUS BD4(W-3-PK) - фото 1
  • Wi-FI роутер ASUS BD4(W-3-PK) - фото 2
  • Wi-FI роутер ASUS BD4(W-3-PK) - фото 3
  • Wi-FI роутер ASUS BD4(W-3-PK) - фото 4
  • Wi-FI роутер ASUS BD4(W-3-PK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736694
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Характеристики

Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DDNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Google Assistant
Комплектация
RJ-45 кабель, сетевой адаптер, краткое руководство
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
140 х 140 х 70 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.4

Описание товара Wi-FI роутер ASUS BD4(W-3-PK)

Беспроводная MESH-система ASUS BD4 (W-3-PK): эффективное решение для масштабного Wi-Fi покрытия Беспроводная MESH-система ASUS BD4 (W-2-PK) представляет собой современное устройство, созданное для обеспечения стабильного и быстрого интернет-соединения в больших домах, офисах и коммерческих помещениях. Благодаря поддержке технологии Wi-Fi7 и инновационной функции AiMesh, система гарантирует высокую скорость передачи данных и плавное переключение между узлами, обеспечивая максимальный комфорт при работе и развлечениях онлайн. Этот продукт направлен на создание надежной сети с расширенным покрытием без потери качества сигнала. Продвинутые технологии и высокая производительность В основе системы ASUS BD4 (W-2-PK) лежит использование новейших стандартов беспроводной связи, включая Wi-Fi7, что обеспечивает значительный прирост скорости по сравнению с предыдущими поколениями. Технология OFDMA оптимизирует передачу данных, уменьшая задержки и повышая общую пропускную способность сети. Наличие двух портов 2.5G WAN/LAN позволяет подключать устройства с высокими требованиями к скорости и стабильности соединения, обеспечивая эффективную интеграцию в существующую инфраструктуру. Система AiMesh обеспечивает удобство управления сетью и расширение зоны покрытия без снижения скорости. Это особенно важно для пользователей, которым требуется единая сеть с бесшовным роумингом между узлами. Настройка и управление оборудованием происходят через интуитивно понятное приложение, что значительно упрощает процесс установки и эксплуатации. Основные преимущества беспроводной MESH-системы ASUS BD4 (W-2-PK) • Поддержка Wi-Fi7 — новое поколение беспроводной связи с высокой пропускной способностью и улучшенной устойчивостью сигнала. • Технология AiMesh — позволяет объединять несколько устройств в единую сеть с минимальными потерями скорости и стабильным подключением на всей территории. • OFDMA — эффективное распределение каналов связи для одновременного обслуживания множества устройств без задержек. • Два порта 2.5G WAN/LAN — гибкие возможности подключения для скоростного доступа и локальных сетей. • Удобный интерфейс управления через мобильное приложение — быстрое и простое администрирование сети. • Компактный и современный дизайн — устройство легко вписывается в любой интерьер, не занимая много места. Технические характеристики в сочетании с инновационными функциями делают ASUS BD4 (W-2-PK) оптимальным выбором для тех, кто ценит качество, скорость и надежность беспроводного соединения. Область применения и совместимость Данная MESH-система подходит для создания стабильной и мощной Wi-Fi сети как в частных домах и квартирах с несколькими комнатами, так и в небольших или средних офисах с множеством пользователей. Она обеспечивает оптимальное покрытие без “мертвых зон” и подходит для подключения разнообразных устройств: смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров, игровых приставок и прочего оборудования. ASUS BD4 (W-2-PK) совместима с большинством современных роутеров, что позволяет легко интегрировать систему в уже существующую инфраструктуру без необходимости полной замены оборудования. Это удобное решение для тех, кто планирует расширять домашнюю сеть или обновлять офисную инфраструктуру без лишних затрат и сложности. Дополнительные функции и особенности Устройство поддерживает интеллектуальное перераспределение ресурсов сети, что снижает нагрузку и предотвращает перебои при высокой активности пользователей. Функция автоматического обновления программного обеспечения гарантирует постоянную актуальность и безопасность системы без вмешательства пользователя. Система также оснащена защитой от несанкционированного доступа, позволяя контролировать подключение новых устройств и обеспечивая безопасность личных данных. Интерфейс и функционал нацелены на удобство использования, что особенно важно для домашних пользователей и представителей малого бизнеса.

Отзывы о товаре Wi-FI роутер ASUS BD4(W-3-PK)




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Характеристики
Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DHCP, DDNS
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Google Assistant
Комплектация
RJ-45 кабель, сетевой адаптер, краткое руководство
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
140 х 140 х 70 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная MESH-система ASUS BD4 (W-3-PK): эффективное решение для масштабного Wi-Fi покрытия Беспроводная MESH-система ASUS BD4 (W-2-PK) представляет собой современное устройство, созданное для обеспечения стабильного и быстрого интернет-соединения в больших домах, офисах и коммерческих помещениях. Благодаря поддержке технологии Wi-Fi7 и инновационной функции AiMesh, система гарантирует высокую скорость передачи данных и плавное переключение между узлами, обеспечивая максимальный комфорт при работе и развлечениях онлайн. Этот продукт направлен на создание надежной сети с расширенным покрытием без потери качества сигнала. Продвинутые технологии и высокая производительность В основе системы ASUS BD4 (W-2-PK) лежит использование новейших стандартов беспроводной связи, включая Wi-Fi7, что обеспечивает значительный прирост скорости по сравнению с предыдущими поколениями. Технология OFDMA оптимизирует передачу данных, уменьшая задержки и повышая общую пропускную способность сети. Наличие двух портов 2.5G WAN/LAN позволяет подключать устройства с высокими требованиями к скорости и стабильности соединения, обеспечивая эффективную интеграцию в существующую инфраструктуру. Система AiMesh обеспечивает удобство управления сетью и расширение зоны покрытия без снижения скорости. Это особенно важно для пользователей, которым требуется единая сеть с бесшовным роумингом между узлами. Настройка и управление оборудованием происходят через интуитивно понятное приложение, что значительно упрощает процесс установки и эксплуатации. Основные преимущества беспроводной MESH-системы ASUS BD4 (W-2-PK) • Поддержка Wi-Fi7 — новое поколение беспроводной связи с высокой пропускной способностью и улучшенной устойчивостью сигнала. • Технология AiMesh — позволяет объединять несколько устройств в единую сеть с минимальными потерями скорости и стабильным подключением на всей территории. • OFDMA — эффективное распределение каналов связи для одновременного обслуживания множества устройств без задержек. • Два порта 2.5G WAN/LAN — гибкие возможности подключения для скоростного доступа и локальных сетей. • Удобный интерфейс управления через мобильное приложение — быстрое и простое администрирование сети. • Компактный и современный дизайн — устройство легко вписывается в любой интерьер, не занимая много места. Технические характеристики в сочетании с инновационными функциями делают ASUS BD4 (W-2-PK) оптимальным выбором для тех, кто ценит качество, скорость и надежность беспроводного соединения. Область применения и совместимость Данная MESH-система подходит для создания стабильной и мощной Wi-Fi сети как в частных домах и квартирах с несколькими комнатами, так и в небольших или средних офисах с множеством пользователей. Она обеспечивает оптимальное покрытие без “мертвых зон” и подходит для подключения разнообразных устройств: смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров, игровых приставок и прочего оборудования. ASUS BD4 (W-2-PK) совместима с большинством современных роутеров, что позволяет легко интегрировать систему в уже существующую инфраструктуру без необходимости полной замены оборудования. Это удобное решение для тех, кто планирует расширять домашнюю сеть или обновлять офисную инфраструктуру без лишних затрат и сложности. Дополнительные функции и особенности Устройство поддерживает интеллектуальное перераспределение ресурсов сети, что снижает нагрузку и предотвращает перебои при высокой активности пользователей. Функция автоматического обновления программного обеспечения гарантирует постоянную актуальность и безопасность системы без вмешательства пользователя. Система также оснащена защитой от несанкционированного доступа, позволяя контролировать подключение новых устройств и обеспечивая безопасность личных данных. Интерфейс и функционал нацелены на удобство использования, что особенно важно для домашних пользователей и представителей малого бизнеса.
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