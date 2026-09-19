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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый

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Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 1
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 2
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 3
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 4
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 5
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 6
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 7
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 8
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 9
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 10
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 11
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 12
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 13
Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество портов LAN
2
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 1
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 2
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 3
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 4
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 5
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 6
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 7
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 8
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 9
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 10
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 11
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 12
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 13
  • Wi-Fi-система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
13 360 руб.  21 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359190
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, кг.
1.1

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый

MESH-комплект TP-Link Deco P9 x2 состоит из двух устройств-маршрутизаторов, с помощью которых можно создать единую сеть Wi-Fi для всех устройств в пределах дома. Модули Powerline версии HomePlug AV2 обеспечивают скорость подключения до 1167 Мбит/с и работу в двух частотных диапазонах. Внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi и технологией MIMO отвечают за стабильное соединение в широком радиусе действия. Настройка подключения с выбором средств безопасности может выполняться при использовании Web-интерфейса или мобильного приложения. Устройства из комплекта TP-Link Deco P9 x2 оснащены двумя портами LAN и разъемом WAN с пропускной способностью 1000 Мбит/сек. Среди других особенностей MESH-системы отмечаются голосовой помощник Alexa и расширенные возможности настройки доступных функций.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco P9 (DECO P9(2-PACK)) белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Развернуть
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco P9 x2 состоит из двух устройств-маршрутизаторов, с помощью которых можно создать единую сеть Wi-Fi для всех устройств в пределах дома. Модули Powerline версии HomePlug AV2 обеспечивают скорость подключения до 1167 Мбит/с и работу в двух частотных диапазонах. Внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi и технологией MIMO отвечают за стабильное соединение в широком радиусе действия. Настройка подключения с выбором средств безопасности может выполняться при использовании Web-интерфейса или мобильного приложения. Устройства из комплекта TP-Link Deco P9 x2 оснащены двумя портами LAN и разъемом WAN с пропускной способностью 1000 Мбит/сек. Среди других особенностей MESH-системы отмечаются голосовой помощник Alexa и расширенные возможности настройки доступных функций.
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Доставка
Отзывы


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