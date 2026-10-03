Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H90X(2-pack)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H90X(2-pack)
Mercusys Halo H90X — это комплект из двух Mesh-роутеров, которые обеспечивают стабильное Wi-Fi соединение по всему дому. Они идеально подходят для больших квартир и домов, где сигнал обычного роутера может быть слабым или нестабильным. **Основные характеристики:** * **Скорость Wi-Fi до 6000 Мбит/с.** Благодаря технологии Mesh вы сможете наслаждаться быстрым интернетом в любой точке вашего дома. * **Широкое покрытие.** Роутеры автоматически создают надёжную сеть с широким покрытием, устраняя «мёртвые зоны». * **Простая настройка.** Установка и настройка системы не требуют специальных знаний и навыков. * **Поддержка всех устройств.** Система совместима со всеми устройствами, поддерживающими Wi-Fi. С домашней Mesh-системой Mercusys Halo H90X вы получите стабильное и быстрое интернет-соединение по всему дому, что сделает вашу жизнь более комфортной и продуктивной.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 680 руб.4170 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link Omada (ER707-M2)
-
В наличииЦена 17 040 руб.4260 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT)
-
В наличииЦена 17 370 руб.4343 руб. в СплитWi-Fi-система TP-Link Deco X20 (DECO X20(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 18 150 руб. 27 000 руб.4538 руб. в СплитWI-Fi MESH система TP-Link DECO X60(2-PACK) белый
-
В наличииЦена 18 350 руб.4588 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550
-
В наличииЦена 19 310 руб.4828 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM черный
-
В наличииЦена 24 000 руб.6000 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik RB1100AHX4 серый
-
В наличииЦена 24 310 руб.6078 руб. в СплитWi-Fi Роутер ASUS RT-BE86U
-
В наличииЦена 24 310 руб.6078 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE700
-
В наличииЦена 24 460 руб.6115 руб. в СплитМаршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter 6P (ER-6P)
-
В наличииЦена 24 650 руб.6163 руб. в СплитМаршрутизатор TP-Link ER7412-M2
-
В наличииЦена 25 260 руб.6315 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(3-pack)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H90X(2-pack)