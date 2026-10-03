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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H90X(2-pack) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H90X(2-pack)

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Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 1
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 2
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 3
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 4
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 5
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 6
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 7
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 8
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 9
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 10
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 11
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 12
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 13
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 14
Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 1
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 2
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 3
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 4
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 5
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 6
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 7
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 8
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 9
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 10
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 11
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 12
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 13
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 14
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H90X(2-pack) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627406
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX6000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х17
Вес, кг.
1.16

Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H90X(2-pack)

Mercusys Halo H90X — это комплект из двух Mesh-роутеров, которые обеспечивают стабильное Wi-Fi соединение по всему дому. Они идеально подходят для больших квартир и домов, где сигнал обычного роутера может быть слабым или нестабильным. **Основные характеристики:** * **Скорость Wi-Fi до 6000 Мбит/с.** Благодаря технологии Mesh вы сможете наслаждаться быстрым интернетом в любой точке вашего дома. * **Широкое покрытие.** Роутеры автоматически создают надёжную сеть с широким покрытием, устраняя «мёртвые зоны». * **Простая настройка.** Установка и настройка системы не требуют специальных знаний и навыков. * **Поддержка всех устройств.** Система совместима со всеми устройствами, поддерживающими Wi-Fi. С домашней Mesh-системой Mercusys Halo H90X вы получите стабильное и быстрое интернет-соединение по всему дому, что сделает вашу жизнь более комфортной и продуктивной.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H90X(2-pack)




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi система
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX6000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
4804 Мбит/с
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Описание
Mercusys Halo H90X — это комплект из двух Mesh-роутеров, которые обеспечивают стабильное Wi-Fi соединение по всему дому. Они идеально подходят для больших квартир и домов, где сигнал обычного роутера может быть слабым или нестабильным. **Основные характеристики:** * **Скорость Wi-Fi до 6000 Мбит/с.** Благодаря технологии Mesh вы сможете наслаждаться быстрым интернетом в любой точке вашего дома. * **Широкое покрытие.** Роутеры автоматически создают надёжную сеть с широким покрытием, устраняя «мёртвые зоны». * **Простая настройка.** Установка и настройка системы не требуют специальных знаний и навыков. * **Поддержка всех устройств.** Система совместима со всеми устройствами, поддерживающими Wi-Fi. С домашней Mesh-системой Mercusys Halo H90X вы получите стабильное и быстрое интернет-соединение по всему дому, что сделает вашу жизнь более комфортной и продуктивной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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