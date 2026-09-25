Wi-Fi адаптер ORIGO OWN1200A/A1A
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер ORIGO OWN1200A/A1A
Origo OWN1200A/A1A двухдиапазонный PCI-E адаптер Wi-Fi AC1200 c двумя съемными антеннами 5 dBi. Wi-Fi адаптер ORIGO OWN1200A реализован на базе контроллера RTL8812AE и представляет собой простое и доступное решение для подключения ПК к беспроводной сети в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Скорости Wi-Fi AC1200 – до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц – отлично подойдут для онлайн-игр, потоковой трансляции видео и загрузки больших файлов. Для лучшего приема сигнала Wi-Fi адаптер оснащен двумя внешними антеннами c коэффициентом усиления 5 dBi. OWN1200A поддерживает установку в любой слот PCI Express. В комплект поставки входят стандартная и низкопрофильная планки для установки в компьютерный корпус любого размера.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T4U Plus
-
В наличииЦена 2 230 руб.558 руб. в СплитWiFi адаптер WiFi TP-Link Archer T4E
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитАдаптер PoE Ubiquiti POE-24-24W-G
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитWi-Fi адаптер Asus USB-AC53 NANO (90IG03P0-BM0R10)
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитWi-Fi адаптер D-Link DGE-562T/A2A
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20E
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитWi-Fi+Powerline адаптер TP-Link TL-WPA4220 Ethernet
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитКомплект адаптеров TP-Link TL-PA4010 KIT
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитWif-Fi адаптер ASUS PCE-AX1800
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T3U Plus
-
В наличииЦена 3 540 руб.885 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer TX3000E
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитСетевой адаптер D-Link DWA-192/RU/B1A
Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер ORIGO OWN1200A/A1A