Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71551000 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71551000 хром
Смеситель для раковины hansgrohe Vernis Blend 100 (арт. 71551000) в хромированном исполнении — это стильное и практичное решение для вашей ванной комнаты. Благодаря современному дизайну и высококачественной хромированной отделке, он отлично сочетается с любым интерьером, придавая ему свежесть и элегантность. Смеситель оснащен сливным гарнитуром, что обеспечивает удобство использования и аккуратный внешний вид. Легкое управление температурой и напором воды позволяет настроить комфортный поток, а надежные материалы гарантируют долговечность и устойчивость к износу. Простая установка и современный дизайн делают этот смеситель идеальным выбором для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 690 руб.2423 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Scandinavian Pure 360210000 хром
-
В наличииЦена 9 890 руб. 10 170 руб.2473 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02...
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07000, хром
-
В наличииЦена 10 290 руб. 11 160 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL)
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 ...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа встраиваемый Damixa Apollo 477500300 черный
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Damixa Eclipse 2.0 482000300 черный
-
В наличииЦена 10 290 руб. 12 960 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007122 черный
-
В наличииЦена 10 690 руб. 11 610 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
Отзывы о товаре Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71551000 хром