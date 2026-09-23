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Чайник Blackton Bt KT1706P Бежевый купить с доставкой в Москве
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Чайник Blackton Bt KT1706P Бежевый

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Чайник Blackton Bt KT1706P Бежевый - фото 1
Чайник Blackton Bt KT1706P Бежевый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
219 x 223 x 158 мм
  • Чайник Blackton Bt KT1706P Бежевый - фото 1
  • Чайник Blackton Bt KT1706P Бежевый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735988
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
219 x 223 x 158 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х17
Вес, г.
885

Описание товара Чайник Blackton Bt KT1706P Бежевый

Электрочайник Blackton — компактный помощник на вашей кухне. Вес всего 0,81 кг позволяет с лёгкостью переставлять его туда, где это нужно. Объём 1,7 литра подойдёт для чаепития всей семьи или дружеской компании. Мощный нагревательный элемент 2200 Вт быстро доведёт воду до кипения, экономя ваше время. Закрытый тип нагревательного элемента облегчает уход за чайником. Длина сетевого шнура 0,75 м не ограничит в выборе места для установки. Приятный бежевый цвет и корпус из пластика делают этот электрочайник удобным и стильным решением для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Чайник Blackton Bt KT1706P Бежевый




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
219 x 223 x 158 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Blackton — компактный помощник на вашей кухне. Вес всего 0,81 кг позволяет с лёгкостью переставлять его туда, где это нужно. Объём 1,7 литра подойдёт для чаепития всей семьи или дружеской компании. Мощный нагревательный элемент 2200 Вт быстро доведёт воду до кипения, экономя ваше время. Закрытый тип нагревательного элемента облегчает уход за чайником. Длина сетевого шнура 0,75 м не ограничит в выборе места для установки. Приятный бежевый цвет и корпус из пластика делают этот электрочайник удобным и стильным решением для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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