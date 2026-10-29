Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый, серый
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
27 x 17 см
Нагревательный элемент
закрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб.
В наличии
Код товара: 735648
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 250 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый, серый
Комлектация
Электрогриль, поддон для капель, гарантийный талон, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
27 x 17 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Индикаторы
Индикация нагрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х15
Вес, кг.
2.36
Описание товара Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый
Материал корпуса: бакелит. Материал рабочей поверхности: алюминий. Длина сетевого шнура: 0.8 м Съемный лоток для жира.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитЭлектрический гриль BQ GR3006 Чёрный-Стальной
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитЭлектрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитЭлектрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитЭлектрогриль Hyundai HYG-3041 2000Вт черный/черный
-
В наличииЦена 4 340 руб.1085 руб. в СплитЭлектрогриль George Foreman 24640-56
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитЭлектрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитЭлектрогриль Ariete 1934 (00C193400AR0)
-
В наличииЦена 5 620 руб.1405 руб. в СплитГриль GORENJE BBQ GCG2000M 744407
-
В наличииЦена 5 620 руб.1405 руб. в СплитГриль GORENJEGCG2000SD 744838
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитЭлектрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитЭлектрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитГриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрыти...
Бренд
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый, серый
Комлектация
Электрогриль, поддон для капель, гарантийный талон, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
27 x 17 см
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Поддон для жира и сока
да
Развернуть
Длина сетевого шнура
0.8
Индикаторы
Индикация нагрева
Страна производитель
Китай
Материал корпуса: бакелит. Материал рабочей поверхности: алюминий. Длина сетевого шнура: 0.8 м Съемный лоток для жира.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки
Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый - стоимость товара 2250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрический гриль BQ GR1002 Металлический Серый