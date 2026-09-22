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Электрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый купить с доставкой в Москве
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Электрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый

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Электрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый - фото 1
Электрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый - фото 2
Электрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый, черный
Регулировка температуры
ручная
Нагревательный элемент
закрытый
  • Электрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый - фото 1
  • Электрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый - фото 2
  • Электрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719570
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый, черный
Комлектация
гриль, упаковка
Регулировка температуры
ручная
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х14
Вес, кг.
2.73

Описание товара Электрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый

Электрогриль BQ — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для приготовления разнообразных блюд в домашних условиях. Он оснащен антипригарным покрытием, которое обеспечивает легкость в чистке и предотвращает пригорание пищи. С мощностью в 2200 Вт, гриль быстро нагревается и обеспечивает равномерное приготовление продуктов. Гриль оборудован закрытым нагревательным элементом, что способствует безопасности использования и сохранению стабильной температуры в процессе готовки. Вес гриля составляет 2,7 кг, что делает его достаточно легким для перемещения и хранения. Дизайн устройства выполнен в стильных сером и черном цветах, что позволяет ему гармонично вписаться в любой кухонный интерьер. Корпус гриля изготовлен из сочетания прочного пластика и металла, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Регулировка температуры осуществляется вручную, что дает возможность точно контролировать процесс приготовления блюд. Гриль также оснащен поддоном для жира и сока, что упрощает уход за устройством и помогает поддерживать чистоту на кухне. Длина сетевого шнура составляет 0,8 м, что позволяет удобно разместить устройство в любом уголке кухни. Электрогриль BQ станет отличным помощником для любителей вкусной и здоровой пищи, позволяя готовить любимые блюда быстро и с минимальными усилиями.

Отзывы о товаре Электрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый, черный
Комлектация
гриль, упаковка
Регулировка температуры
ручная
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Развернуть
Индикаторы
включения
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль BQ — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для приготовления разнообразных блюд в домашних условиях. Он оснащен антипригарным покрытием, которое обеспечивает легкость в чистке и предотвращает пригорание пищи. С мощностью в 2200 Вт, гриль быстро нагревается и обеспечивает равномерное приготовление продуктов. Гриль оборудован закрытым нагревательным элементом, что способствует безопасности использования и сохранению стабильной температуры в процессе готовки. Вес гриля составляет 2,7 кг, что делает его достаточно легким для перемещения и хранения. Дизайн устройства выполнен в стильных сером и черном цветах, что позволяет ему гармонично вписаться в любой кухонный интерьер. Корпус гриля изготовлен из сочетания прочного пластика и металла, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Регулировка температуры осуществляется вручную, что дает возможность точно контролировать процесс приготовления блюд. Гриль также оснащен поддоном для жира и сока, что упрощает уход за устройством и помогает поддерживать чистоту на кухне. Длина сетевого шнура составляет 0,8 м, что позволяет удобно разместить устройство в любом уголке кухни. Электрогриль BQ станет отличным помощником для любителей вкусной и здоровой пищи, позволяя готовить любимые блюда быстро и с минимальными усилиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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