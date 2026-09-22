Электрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электрический гриль BQ GR1001 Металлический Серый
Электрогриль BQ — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для приготовления разнообразных блюд в домашних условиях. Он оснащен антипригарным покрытием, которое обеспечивает легкость в чистке и предотвращает пригорание пищи. С мощностью в 2200 Вт, гриль быстро нагревается и обеспечивает равномерное приготовление продуктов. Гриль оборудован закрытым нагревательным элементом, что способствует безопасности использования и сохранению стабильной температуры в процессе готовки. Вес гриля составляет 2,7 кг, что делает его достаточно легким для перемещения и хранения. Дизайн устройства выполнен в стильных сером и черном цветах, что позволяет ему гармонично вписаться в любой кухонный интерьер. Корпус гриля изготовлен из сочетания прочного пластика и металла, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Регулировка температуры осуществляется вручную, что дает возможность точно контролировать процесс приготовления блюд. Гриль также оснащен поддоном для жира и сока, что упрощает уход за устройством и помогает поддерживать чистоту на кухне. Длина сетевого шнура составляет 0,8 м, что позволяет удобно разместить устройство в любом уголке кухни. Электрогриль BQ станет отличным помощником для любителей вкусной и здоровой пищи, позволяя готовить любимые блюда быстро и с минимальными усилиями.
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