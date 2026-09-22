Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной
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Характеристики
Описание товара Электрический гриль BQ GR3010 Черный-Стальной
Электрогриль BQ - идеальное решение для любителей вкусной и здоровой еды. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, что обеспечивает легкость и долговечность конструкции. Мощностью в 2000 Вт, этот гриль быстро нагревается и готовит ваши блюда до идеального состояния. Электрогриль BQ сочетает в себе функциональность и стильный дизайн, представленный в элегантном сочетании серебристого и черного цветов. Устройство оснащено ручной регулировкой температуры, что позволяет выбрать оптимальный режим для каждого блюда. Благодаря функции открытия на 180° и возможности использования в положении барбекю, этот гриль станет отличным выбором для готовки разнообразных блюд как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Антипригарное покрытие поверхности гарантирует легкость в уходе и предотвращает пригорание пищи. Удобство использования увеличивается за счет съемных пластин и поддона для жира и сока, что облегчает процесс чистки. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерное распределение тепла по всей рабочей поверхности. При весе всего 4,5 кг и длине сетевого шнура 0,85 м, гриль BQ удобен в использовании и не займет много места на вашей кухне. Это надежный и стильный помощник, который сделает приготовление вкусных и полезных блюд невероятно простым процессом.
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