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Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый купить с доставкой в Москве
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Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый

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Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 1
Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 2
Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 3
Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 4
Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 5
Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 6
Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 7
Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 8
Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
  • Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 1
  • Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 2
  • Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 3
  • Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 4
  • Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 5
  • Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 6
  • Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 7
  • Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 8
  • Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735646
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый
4 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комлектация
Электрогриль, 2 съемные панели, поддон для капель, гарантийный талон, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.75
Индикаторы
Индикация нагрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х19
Вес, кг.
4.47

Описание товара Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый

Электрический гриль BQ GR1008 в серебристом дизайне имеет 5 программ для приготовления блюд: гамбургером, курицы, рыбы, стейков и сэндвичей. Выбирать нужный режим, а также настраивать температуру в диапазоне от 140 до 230 °C можно с помощью дисплея, который расположен в передней части корпуса. Электрогриль имеет защиту от возможного перегрева и поражения током. Гриль BQ GR1008 оснащен антипригарным покрытием, поэтому готовить на нем можно практически без добавления растительного или сливочного масла. Встроенная функция пресса позволяет прижать блюдо к обеим сторонам рабочей поверхности и получить равномерную прожарку. В ручном режиме с регулировкой времени приготовления можно задать желаемую температуру и степень прожарки, самостоятельно контролируя процесс без использования таймера. Благодаря открытию крышки на 180° вы сможете готовить в режиме барбекю. В комплекте предусмотрен поддон для сбора жира.

Отзывы о товаре Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комлектация
Электрогриль, 2 съемные панели, поддон для капель, гарантийный талон, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Развернуть
Расположение нагревательного элемента
сверху и снизу
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.75
Индикаторы
Индикация нагрева
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический гриль BQ GR1008 в серебристом дизайне имеет 5 программ для приготовления блюд: гамбургером, курицы, рыбы, стейков и сэндвичей. Выбирать нужный режим, а также настраивать температуру в диапазоне от 140 до 230 °C можно с помощью дисплея, который расположен в передней части корпуса. Электрогриль имеет защиту от возможного перегрева и поражения током. Гриль BQ GR1008 оснащен антипригарным покрытием, поэтому готовить на нем можно практически без добавления растительного или сливочного масла. Встроенная функция пресса позволяет прижать блюдо к обеим сторонам рабочей поверхности и получить равномерную прожарку. В ручном режиме с регулировкой времени приготовления можно задать желаемую температуру и степень прожарки, самостоятельно контролируя процесс без использования таймера. Благодаря открытию крышки на 180° вы сможете готовить в режиме барбекю. В комплекте предусмотрен поддон для сбора жира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрический гриль BQ GR1008 Металлический Серый - стоимость товара 4640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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