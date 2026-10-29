Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный]
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Характеристики
Описание товара Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный]
Представьте, что на вашей кухне поселился настоящий шеф-повар, способный создавать кулинарные шедевры каждый день. Электрогриль BQ GR3008 — это именно такое устройство, которое превращает процесс приготовления пищи в искусство, делая его простым, быстрым и невероятно приятным. Благодаря своему продуманному оснащению и передовым технологиям, он станет незаменимым помощником для тех, кто ценит вкусную, здоровую и красивую еду. Этот контактный гриль обладает внушительной мощностью в 2000 Вт, что обеспечивает мгновенный нагрев и идеальную прожарку продуктов. С ним вы забудете о долгом ожидании, когда захотите приготовить сочный стейк, хрустящие тосты или овощи-гриль. Высокая мощность гарантирует, что тепло проникает глубоко и равномерно, создавая аппетитные поджаристые полосы без лишних усилий с вашей стороны. А возможность регулировки температуры позволяет вам самостоятельно выбирать степень прожарки — от нежной до хорошо прожаренной, открывая полный контроль над кулинарным процессом. Одной из ключевых особенностей модели является наличие десяти автоматических программ. Они подобны надежным рецептам, встроенным прямо в устройство. Будь то мясо, птица, рыба, морепродукты, овощи или даже выпечка — вам достаточно выбрать соответствующую программу, и гриль сам подберет оптимальное время и температуру для идеального результата. Это не только экономит ваше время, но и гарантирует безупречный итог каждого приготовления, даже если вы готовите блюдо впервые. Забота о вашем комфорте проявляется в каждой детали. Сенсорная панель управления выглядит современно и элегантно, а ее использование интуитивно понятно. Легкое прикосновение — и выбранная программа активирована. Рабочие поверхности гриля имеют высококачественное антипригарное покрытие, которое не только обеспечивает легкое соскальзывание готовых продуктов, но и максимально упрощает уход. После трапезы достаточно протереть поверхности влажной салфеткой. Кроме того, специальный съемный поддон для сбора жира берет на себя всю работу по сбору излишков масла и сока, делая процесс приготовления более чистым, а вашу еду — более полезной. Длина сетевого шнура составляет восемьдесят сантиметров, что обеспечивает достаточную мобильность для комфортного размещения на кухонной столешнице. Электрогриль BQ GR3008 — это больше, чем просто прибор. Это инвестиция в ваш гастрономический комфорт и здоровый образ жизни. Он позволяет легко готовить с минимальным использованием масла, раскрывая натуральный вкус продуктов. Позвольте себе наслаждаться ароматом и вкусом свежеприготовленной пищи в любое время, превращая обычные приемы пищи в маленькие праздники.
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки
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