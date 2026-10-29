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Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный] купить с доставкой в Москве
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Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный]

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Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный] - фото 1
Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный] - фото 2
Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный] - фото 3
Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный] - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Регулировка температуры
ручная, автоматическая
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
  • Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный] - фото 1
  • Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный] - фото 2
  • Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный] - фото 3
  • Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный] - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735651
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный]
6 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
съемные панели (2 шт.), съемный поддон для сбора масла/жира, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
ручная, автоматическая
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Индикаторы
Индикация нагрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х18
Вес, кг.
5.34

Описание товара Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный]

Представьте, что на вашей кухне поселился настоящий шеф-повар, способный создавать кулинарные шедевры каждый день. Электрогриль BQ GR3008 — это именно такое устройство, которое превращает процесс приготовления пищи в искусство, делая его простым, быстрым и невероятно приятным. Благодаря своему продуманному оснащению и передовым технологиям, он станет незаменимым помощником для тех, кто ценит вкусную, здоровую и красивую еду. Этот контактный гриль обладает внушительной мощностью в 2000 Вт, что обеспечивает мгновенный нагрев и идеальную прожарку продуктов. С ним вы забудете о долгом ожидании, когда захотите приготовить сочный стейк, хрустящие тосты или овощи-гриль. Высокая мощность гарантирует, что тепло проникает глубоко и равномерно, создавая аппетитные поджаристые полосы без лишних усилий с вашей стороны. А возможность регулировки температуры позволяет вам самостоятельно выбирать степень прожарки — от нежной до хорошо прожаренной, открывая полный контроль над кулинарным процессом. Одной из ключевых особенностей модели является наличие десяти автоматических программ. Они подобны надежным рецептам, встроенным прямо в устройство. Будь то мясо, птица, рыба, морепродукты, овощи или даже выпечка — вам достаточно выбрать соответствующую программу, и гриль сам подберет оптимальное время и температуру для идеального результата. Это не только экономит ваше время, но и гарантирует безупречный итог каждого приготовления, даже если вы готовите блюдо впервые. Забота о вашем комфорте проявляется в каждой детали. Сенсорная панель управления выглядит современно и элегантно, а ее использование интуитивно понятно. Легкое прикосновение — и выбранная программа активирована. Рабочие поверхности гриля имеют высококачественное антипригарное покрытие, которое не только обеспечивает легкое соскальзывание готовых продуктов, но и максимально упрощает уход. После трапезы достаточно протереть поверхности влажной салфеткой. Кроме того, специальный съемный поддон для сбора жира берет на себя всю работу по сбору излишков масла и сока, делая процесс приготовления более чистым, а вашу еду — более полезной. Длина сетевого шнура составляет восемьдесят сантиметров, что обеспечивает достаточную мобильность для комфортного размещения на кухонной столешнице. Электрогриль BQ GR3008 — это больше, чем просто прибор. Это инвестиция в ваш гастрономический комфорт и здоровый образ жизни. Он позволяет легко готовить с минимальным использованием масла, раскрывая натуральный вкус продуктов. Позвольте себе наслаждаться ароматом и вкусом свежеприготовленной пищи в любое время, превращая обычные приемы пищи в маленькие праздники.

Отзывы о товаре Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный]




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
съемные панели (2 шт.), съемный поддон для сбора масла/жира, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
ручная, автоматическая
Размер рабочей поверхности
29 x 23 см
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Развернуть
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.8
Индикаторы
Индикация нагрева
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте, что на вашей кухне поселился настоящий шеф-повар, способный создавать кулинарные шедевры каждый день. Электрогриль BQ GR3008 — это именно такое устройство, которое превращает процесс приготовления пищи в искусство, делая его простым, быстрым и невероятно приятным. Благодаря своему продуманному оснащению и передовым технологиям, он станет незаменимым помощником для тех, кто ценит вкусную, здоровую и красивую еду. Этот контактный гриль обладает внушительной мощностью в 2000 Вт, что обеспечивает мгновенный нагрев и идеальную прожарку продуктов. С ним вы забудете о долгом ожидании, когда захотите приготовить сочный стейк, хрустящие тосты или овощи-гриль. Высокая мощность гарантирует, что тепло проникает глубоко и равномерно, создавая аппетитные поджаристые полосы без лишних усилий с вашей стороны. А возможность регулировки температуры позволяет вам самостоятельно выбирать степень прожарки — от нежной до хорошо прожаренной, открывая полный контроль над кулинарным процессом. Одной из ключевых особенностей модели является наличие десяти автоматических программ. Они подобны надежным рецептам, встроенным прямо в устройство. Будь то мясо, птица, рыба, морепродукты, овощи или даже выпечка — вам достаточно выбрать соответствующую программу, и гриль сам подберет оптимальное время и температуру для идеального результата. Это не только экономит ваше время, но и гарантирует безупречный итог каждого приготовления, даже если вы готовите блюдо впервые. Забота о вашем комфорте проявляется в каждой детали. Сенсорная панель управления выглядит современно и элегантно, а ее использование интуитивно понятно. Легкое прикосновение — и выбранная программа активирована. Рабочие поверхности гриля имеют высококачественное антипригарное покрытие, которое не только обеспечивает легкое соскальзывание готовых продуктов, но и максимально упрощает уход. После трапезы достаточно протереть поверхности влажной салфеткой. Кроме того, специальный съемный поддон для сбора жира берет на себя всю работу по сбору излишков масла и сока, делая процесс приготовления более чистым, а вашу еду — более полезной. Длина сетевого шнура составляет восемьдесят сантиметров, что обеспечивает достаточную мобильность для комфортного размещения на кухонной столешнице. Электрогриль BQ GR3008 — это больше, чем просто прибор. Это инвестиция в ваш гастрономический комфорт и здоровый образ жизни. Он позволяет легко готовить с минимальным использованием масла, раскрывая натуральный вкус продуктов. Позвольте себе наслаждаться ароматом и вкусом свежеприготовленной пищи в любое время, превращая обычные приемы пищи в маленькие праздники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гриль BQ GR3008 [2000 Вт, дисплей, таймер, антипригарное покрытие, сменные панели, черный] - стоимость товара 6410 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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