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Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной купить с доставкой в Москве
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Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной

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Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 1
Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 2
Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 3
Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 4
Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 5
Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 6
Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 7
Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 8
Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 9
Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 10
Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 11
Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
  • Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 1
  • Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 2
  • Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 3
  • Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 4
  • Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 5
  • Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 6
  • Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 7
  • Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 8
  • Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 9
  • Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 10
  • Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 11
  • Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719577
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
гриль, упаковка
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.85
Индикаторы
индикатор нагрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х20
Вес, кг.
5.25

Описание товара Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной

Электрогриль BQ - это идеальное решение для любителей готовить разнообразные блюда с комфортом и без лишних усилий. Стильный корпус, выполненный из сочетания качественного пластика и металла, придаёт устройству современный вид, а нейтральное сочетание серебристого и черного цветов позволяет ему вписаться в любой кухонный интерьер. С мощностью 2000 Вт этот гриль обеспечивает быстрое и равномерное нагревание, что помогает добиться отличных результатов при приготовлении. Вы можете легко отрегулировать температуру вручную, подстраиваясь под различные типы продуктов. Гриль BQ удобно открывается на 180°, превращаясь в полноценное барбекю для приготовления на большой компании. Антипригарное покрытие рабочих поверхностей и наличие съемных пластин делают уход за устройством простым и быстрым. Поддон для сбора жира и сока обеспечивает дополнительное удобство и поддерживает чистоту на кухне. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность использования и защищает от ожогов. А со съемными пластинами вы легко можете преобразовать гриль из стандартного режима в барбекю, что делает его универсальным дополнением к вашему дому. Электрогриль BQ обладает компактными размерами и весит всего 5 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения по кухне или для хранения. Сетевой шнур длиной 0,85 м обеспечивает удобство подключения к электросети. Этот электрошашлычник станет вашим надежным помощником в приготовлении разнообразных блюд, создавая аппетитные и полезные блюда для всей семьи.

Отзывы о товаре Электрический гриль BQ GR3009 Черный-Стальной




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Электрогриль
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
2000
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
гриль, упаковка
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Съемные пластины
да
Развернуть
Поддон для жира и сока
да
Длина сетевого шнура
0.85
Индикаторы
индикатор нагрева
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль BQ - это идеальное решение для любителей готовить разнообразные блюда с комфортом и без лишних усилий. Стильный корпус, выполненный из сочетания качественного пластика и металла, придаёт устройству современный вид, а нейтральное сочетание серебристого и черного цветов позволяет ему вписаться в любой кухонный интерьер. С мощностью 2000 Вт этот гриль обеспечивает быстрое и равномерное нагревание, что помогает добиться отличных результатов при приготовлении. Вы можете легко отрегулировать температуру вручную, подстраиваясь под различные типы продуктов. Гриль BQ удобно открывается на 180°, превращаясь в полноценное барбекю для приготовления на большой компании. Антипригарное покрытие рабочих поверхностей и наличие съемных пластин делают уход за устройством простым и быстрым. Поддон для сбора жира и сока обеспечивает дополнительное удобство и поддерживает чистоту на кухне. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность использования и защищает от ожогов. А со съемными пластинами вы легко можете преобразовать гриль из стандартного режима в барбекю, что делает его универсальным дополнением к вашему дому. Электрогриль BQ обладает компактными размерами и весит всего 5 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения по кухне или для хранения. Сетевой шнур длиной 0,85 м обеспечивает удобство подключения к электросети. Этот электрошашлычник станет вашим надежным помощником в приготовлении разнообразных блюд, создавая аппетитные и полезные блюда для всей семьи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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