Блендер ручной BQ HB1230SS Черный-Стальной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
5
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
9000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735607
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
блендер, чаша измельчителя с крышкой, насадка-венчик, насадка-блендер, насадка для пюре, мерный стакан, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
5
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
9000
Функции и особенности
индикатор включения, четырехлопастной нож
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х16
Вес, кг.
1.9
Описание товара Блендер ручной BQ HB1230SS Черный-Стальной
Блендер BQ HB1230SS оснащен стильным и прочным корпусом из нержавеющей стали с пластиковой накладкой на ручке и удобной кнопкой управления. Имеется плавная регулировка скорости в пределах 10000-15000 об/мин. Устройство оснащено измельчителем с чашей на 500 мл, венчиком для взбивания, мерным стаканом на 700 мл и насадкой-пюре. Использовать насадку-блендер можно с любой подходящей посудой. Прибор BQ HB1230SS надежно защищен от перегрева и перегрузок, автоматически отключаюсь при долгой непрерывной работе. Корпус дополнен удобным креплением на стену, чтобы блендер всегда был у вас под рукой.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
блендер, чаша измельчителя с крышкой, насадка-венчик, насадка-блендер, насадка для пюре, мерный стакан, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
5
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
9000
Функции и особенности
индикатор включения, четырехлопастной нож
Страна производитель
Китай
Блендер BQ HB1230SS оснащен стильным и прочным корпусом из нержавеющей стали с пластиковой накладкой на ручке и удобной кнопкой управления. Имеется плавная регулировка скорости в пределах 10000-15000 об/мин. Устройство оснащено измельчителем с чашей на 500 мл, венчиком для взбивания, мерным стаканом на 700 мл и насадкой-пюре. Использовать насадку-блендер можно с любой подходящей посудой. Прибор BQ HB1230SS надежно защищен от перегрева и перегрузок, автоматически отключаюсь при долгой непрерывной работе. Корпус дополнен удобным креплением на стену, чтобы блендер всегда был у вас под рукой.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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