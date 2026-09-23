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Аэрогриль BQ AF6000M Серый купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль BQ AF6000M Серый

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Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 2
Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 3
Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 4
Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 5
Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 6
Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серый
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Управление
механическое
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 1
  • Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 2
  • Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 3
  • Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 4
  • Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 5
  • Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 6
  • Аэрогриль BQ AF6000M Серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735593
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серый
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
механическое
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Программы приготовления - выпечка, жарка, морепродукты, мясо, рыба, стейк
Габариты (ШxВxГ), мм
278 х 334 х 354 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х36
Вес, кг.
4.8

Описание товара Аэрогриль BQ AF6000M Серый

Аэрогриль BQ AF6000M Gray - это современное кухонное устройство, которое сочетает в себе функции гриля и аэрогриля. Благодаря этому, вы сможете приготовить разнообразные блюда, от мяса и рыбы до овощей и десертов. Объем аэрогриля составляет 6 литров, что позволяет приготовить достаточное количество пищи для большой компании. Управление устройством осуществляется с помощью ТЭНа, что делает его использование простым и удобным. Корпус аэрогриля выполнен из пластика, что обеспечивает его легкость и прочность. Вес устройства составляет всего 4.1 кг, что делает его удобным для перемещения по кухне. Мощность аэрогриля составляет 1700 Вт, что гарантирует быстрое и равномерное приготовление пищи. Защита от поражения электротоком класса I обеспечивает безопасность использования аэрогриля. Таймер позволяет установить время приготовления от 1 до 60 минут. Внешние размеры аэрогриля составляют 278 х 334 х 354 мм, что делает его компактным и удобным для размещения на любой кухне. Комплектация аэрогриля включает в себя решетку, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Аэрогриль BQ AF6000M Gray станет незаменимым помощником на вашей кухне, обеспечивая быстрое и вкусное приготовление разнообразных блюд.

Отзывы о товаре Аэрогриль BQ AF6000M Серый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серый
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
механическое
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Программы приготовления - выпечка, жарка, морепродукты, мясо, рыба, стейк
Габариты (ШxВxГ), мм
278 х 334 х 354 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль BQ AF6000M Gray - это современное кухонное устройство, которое сочетает в себе функции гриля и аэрогриля. Благодаря этому, вы сможете приготовить разнообразные блюда, от мяса и рыбы до овощей и десертов. Объем аэрогриля составляет 6 литров, что позволяет приготовить достаточное количество пищи для большой компании. Управление устройством осуществляется с помощью ТЭНа, что делает его использование простым и удобным. Корпус аэрогриля выполнен из пластика, что обеспечивает его легкость и прочность. Вес устройства составляет всего 4.1 кг, что делает его удобным для перемещения по кухне. Мощность аэрогриля составляет 1700 Вт, что гарантирует быстрое и равномерное приготовление пищи. Защита от поражения электротоком класса I обеспечивает безопасность использования аэрогриля. Таймер позволяет установить время приготовления от 1 до 60 минут. Внешние размеры аэрогриля составляют 278 х 334 х 354 мм, что делает его компактным и удобным для размещения на любой кухне. Комплектация аэрогриля включает в себя решетку, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Аэрогриль BQ AF6000M Gray станет незаменимым помощником на вашей кухне, обеспечивая быстрое и вкусное приготовление разнообразных блюд.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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