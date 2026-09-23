Elvis Presley - Platinum Collection (Silver) (5060403743015) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 735081
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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403743015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Can't Help Falling In Love, Heartbreak Hotel, Hound Dog, Marie's The Name, Surrender, It's Now Or Never, Stuck On You, I Forgot To Remember To Forget, Blue Hawaii, The Girl Of My Best Friend, Love Me Tender, All Shook Up, Are You Lonesome Tonight?, A Big Hunk O'love, I Feel So Bad, Little Sister, Rock-A-Hula Baby, King Creole, Blue Suede Shoes, A Mess Of Blues, I Gotta Know, My Baby Left Me, Wild In The Country, Wooden Heart, Flaming Star, Lonely Man, Love Me, Suspicion, There's Always Me, That'
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Presley - Platinum Collection (Silver) (5060403743015) виниловая пластинка
Сборник знаменитых композиций "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403743015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
PLATINUM COLLECTION
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Can't Help Falling In Love, Heartbreak Hotel, Hound Dog, Marie's The Name, Surrender, It's Now Or Never, Stuck On You, I Forgot To Remember To Forget, Blue Hawaii, The Girl Of My Best Friend, Love Me Tender, All Shook Up, Are You Lonesome Tonight?, A Big Hunk O'love, I Feel So Bad, Little Sister, Rock-A-Hula Baby, King Creole, Blue Suede Shoes, A Mess Of Blues, I Gotta Know, My Baby Left Me, Wild In The Country, Wooden Heart, Flaming Star, Lonely Man, Love Me, Suspicion, There's Always Me, That'
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Сборник знаменитых композиций "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elvis Presley - Platinum Collection (Silver) (5060403743015) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Elvis Presley - Platinum Collection (Silver) (5060403743015) виниловая пластинка