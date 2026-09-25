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OST - Creepshow (John Harrison) (coloured) (0850078789235) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Creepshow (John Harrison) (coloured) (0850078789235) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Creepshow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Creepshow (John Harrison) (coloured) (0850078789235) - фото 1
  • OST - Creepshow (John Harrison) (coloured) (0850078789235) - фото 2
  • OST - Creepshow (John Harrison) (coloured) (0850078789235) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734924
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OST - Creepshow (John Harrison) (coloured) (0850078789235) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Creepshow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue, The Creepshow Welcomes You, Henry is Told the Family Secrets, She Bashed His Head in, Bedelia Arrives, Where's My Cake? I Want My Cake, Nate Comes out of the Grave, Henry Goes Looking, I Got My Cake, Sylvia on a Platter - a Meteor Arrives, Jordy Discovers His Meteor, Jordy Hallucinates and Takes a Bath, From the Farm to the Beach, Get in That Hole, Harry, If You Can Hold Your Breath, Richard Watches Them Drown, From the Beach to the College, Mike Discovers the Crate, Dex and Mike Move
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Creepshow (John Harrison) (coloured) (0850078789235) виниловая пластинка

Саундтрек к классическому фильму ужасов 1982 года «Creepshow». Режиссером фильма выступил Джордж А. Ромеро, сценарий написал Стивен Кинг. Музыку к фильму написал и исполнил Джон Харрисон («Day Of The Dead», «Tales From The Dark Side»). Издание на цветном виниле. Оригинальные мастер-ленты саундтрека к фильму «Creepshow» были утеряны более чем на 30 лет, но благодаря усилиям композитора Джона Харрисона и Waxwork Records, ленты были найдены на чердаке студии звукозаписи Jeree Recording Studios в Нью-Брайтоне, штат Пенсильвания. Ленты сохранились в замечательном состоянии за эти годы и были перемикшированы и перемастерированы для винила. Саундтрек к «Creepshow» никогда не звучал так хорошо.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Creepshow (John Harrison) (coloured) (0850078789235) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Creepshow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue, The Creepshow Welcomes You, Henry is Told the Family Secrets, She Bashed His Head in, Bedelia Arrives, Where's My Cake? I Want My Cake, Nate Comes out of the Grave, Henry Goes Looking, I Got My Cake, Sylvia on a Platter - a Meteor Arrives, Jordy Discovers His Meteor, Jordy Hallucinates and Takes a Bath, From the Farm to the Beach, Get in That Hole, Harry, If You Can Hold Your Breath, Richard Watches Them Drown, From the Beach to the College, Mike Discovers the Crate, Dex and Mike Move
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек к классическому фильму ужасов 1982 года «Creepshow». Режиссером фильма выступил Джордж А. Ромеро, сценарий написал Стивен Кинг. Музыку к фильму написал и исполнил Джон Харрисон («Day Of The Dead», «Tales From The Dark Side»). Издание на цветном виниле. Оригинальные мастер-ленты саундтрека к фильму «Creepshow» были утеряны более чем на 30 лет, но благодаря усилиям композитора Джона Харрисона и Waxwork Records, ленты были найдены на чердаке студии звукозаписи Jeree Recording Studios в Нью-Брайтоне, штат Пенсильвания. Ленты сохранились в замечательном состоянии за эти годы и были перемикшированы и перемастерированы для винила. Саундтрек к «Creepshow» никогда не звучал так хорошо.


Теги товара: Кинематограф
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OST - Creepshow (John Harrison) (coloured) (0850078789235) виниловая пластинка - стоимость товара 6170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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