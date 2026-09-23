Jonas Brothers - The Album (coloured) (0602455239327) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jonas Brothers
Альбом (сингл)
The Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734893
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602455239327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jonas Brothers
Альбом (сингл)
The Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Miracle, Montana Sky, Wings, Sail Away, Americana, Celebrate!, Waffle House, Vacation Eyes, Summer In The Hamptons, Summer Baby, Little Bird, Walls
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jonas Brothers - The Album (coloured) (0602455239327) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Miracle, Montana Sky, Wings, Sail Away, Americana, Celebrate!, Waffle House, Vacation Eyes, Summer In The Hamptons, Summer Baby, Little Bird, Walls
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитFrank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) винилова...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитМуслим Магомаев - Синяя Вечность (4680068807276) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитAir - Moon Safari (0724384497811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитDeftones - Adrenaline (0093624957812) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитSantana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитAction Bronson - Mr. Wonderful (0075678670633) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитBoney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (0075596067416) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитSystem Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитDavid Bowie - Never Let Me Down (2018 Remastered) (0190295671433...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитBob Dylan - Down In The Groove (0190758469317) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитSupermax - World Of Today (0190295487263) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602455239327]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jonas Brothers
Альбом (сингл)
The Album
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Miracle, Montana Sky, Wings, Sail Away, Americana, Celebrate!, Waffle House, Vacation Eyes, Summer In The Hamptons, Summer Baby, Little Bird, Walls
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Miracle, Montana Sky, Wings, Sail Away, Americana, Celebrate!, Waffle House, Vacation Eyes, Summer In The Hamptons, Summer Baby, Little Bird, Walls
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jonas Brothers - The Album (coloured) (0602455239327) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jonas Brothers - The Album (coloured) (0602455239327) виниловая пластинка