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Телевизор Haier 50 LED S2 50" (DH1ZQBM00RU) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Haier 50 LED S2 50" (DH1ZQBM00RU)

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Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 1
Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 2
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Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 4
Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 5
Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 6
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Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 8
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Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 1
  • Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 2
  • Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 3
  • Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 4
  • Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 5
  • Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 6
  • Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 7
  • Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 8
  • Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 9
  • Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 10
  • Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 11
  • Телевизор Haier LED 50 LED S2 50&quot; (DH1ZQBM00RU) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734770
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.78х0.11
Вес, кг.
11.3

Описание товара Телевизор Haier 50 LED S2 50" (DH1ZQBM00RU)

Телевизор Haier 50 LED S2 привлекает внимание 50-дюймовым экраном с высоким 4K-разрешением. Технология HDR расширяет диапазон темных/светлых оттенков, благодаря чему картинка кажется яркой и реалистичной. Громкие динамики на 20 Вт позволяют наслаждаться всеми эффектами от просмотра фильмов.

Отзывы о товаре Телевизор Haier 50 LED S2 50" (DH1ZQBM00RU)




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
115
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Haier 50 LED S2 привлекает внимание 50-дюймовым экраном с высоким 4K-разрешением. Технология HDR расширяет диапазон темных/светлых оттенков, благодаря чему картинка кажется яркой и реалистичной. Громкие динамики на 20 Вт позволяют наслаждаться всеми эффектами от просмотра фильмов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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