Top.Mail.Ru
Телевизор Asano 55" 55LU8120T купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Asano 55" 55LU8120T

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Asano 55&quot; 55LU8120T - фото 1
Телевизор Asano 55&quot; 55LU8120T - фото 2
Телевизор Asano 55&quot; 55LU8120T - фото 3
Телевизор Asano 55&quot; 55LU8120T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Asano 55&quot; 55LU8120T - фото 1
  • Телевизор Asano 55&quot; 55LU8120T - фото 2
  • Телевизор Asano 55&quot; 55LU8120T - фото 3
  • Телевизор Asano 55&quot; 55LU8120T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 310 руб. 
Начислим 485 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554897
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Asano 55" 55LU8120T
30 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор Asano 55" 55LU8120T



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.31х0.84х0.12
Вес, кг.
15.6

Описание товара Телевизор Asano 55" 55LU8120T

Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 140 см. Модель Asano 55LU8120T обладает экраном с разрешением 3840x2160 (4K), поддержкой Smart TV, операционной системой Яндекс.ТВ, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, тремя портами HDMI и двумя портами USB 2.0

Отзывы о товаре Телевизор Asano 55" 55LU8120T




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 140 см. Модель Asano 55LU8120T обладает экраном с разрешением 3840x2160 (4K), поддержкой Smart TV, операционной системой Яндекс.ТВ, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, тремя портами HDMI и двумя портами USB 2.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Asano 55" 55LU8120T - купить по цене 30310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...