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Телевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) купить с доставкой в Москве
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Телевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

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Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 1
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 2
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 3
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 4
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 5
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 6
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 7
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 8
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 9
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 10
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 11
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 12
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 13
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 14
Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 12
  • Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 13
  • Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 14
  • Телевизор LED TCL 55&quot; 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 320 руб. 
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В наличии
Код товара: 699451
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Загружаем...
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Загружаем...
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Телевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
33 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.36х0.87х0.12
Вес, кг.
12.5

Описание товара Телевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)

Телевизор TCL 2025 года выпуска – это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и передовые технологии. Благодаря черному оттенку, телевизор органично впишется в любой интерьер. С диагональю экрана 55 дюймов (140 см) и разрешением 3840х2160 (4К UHD), он предлагает невероятно четкое и яркое изображение. Технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку экрана и насыщенные цвета. Телевизор поддерживает частоту обновления 60 Гц, обеспечивая плавность и естественность динамичных сцен. Хотя поддержка 3D отсутствует, контент в формате UHD и богатые визуальные эффекты компенсируют это. С предустановленной операционной системой Google TV, телевизор предлагает доступ к разнообразным онлайн-ресурсам и контенту, а также поддержку Smart TV. Вы с легкостью сможете подключиться к интернету через Wi-Fi и использовать любимые приложения напрямую с экрана телевизора. Встроенные цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S позволяют наслаждаться качественным эфирным, кабельным и спутниковым телевидением без необходимости дополнительных приставок. Телевизор TCL станет центром вашего домашнего развлечения, предоставляя широкий спектр возможностей и обеспечивая высокое качество изображения.

Отзывы о товаре Телевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор TCL 2025 года выпуска – это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и передовые технологии. Благодаря черному оттенку, телевизор органично впишется в любой интерьер. С диагональю экрана 55 дюймов (140 см) и разрешением 3840х2160 (4К UHD), он предлагает невероятно четкое и яркое изображение. Технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку экрана и насыщенные цвета. Телевизор поддерживает частоту обновления 60 Гц, обеспечивая плавность и естественность динамичных сцен. Хотя поддержка 3D отсутствует, контент в формате UHD и богатые визуальные эффекты компенсируют это. С предустановленной операционной системой Google TV, телевизор предлагает доступ к разнообразным онлайн-ресурсам и контенту, а также поддержку Smart TV. Вы с легкостью сможете подключиться к интернету через Wi-Fi и использовать любимые приложения напрямую с экрана телевизора. Встроенные цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S позволяют наслаждаться качественным эфирным, кабельным и спутниковым телевидением без необходимости дополнительных приставок. Телевизор TCL станет центром вашего домашнего развлечения, предоставляя широкий спектр возможностей и обеспечивая высокое качество изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 33320 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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