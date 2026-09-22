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Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный

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Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 1
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Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 5
Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 6
Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 7
Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 8
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Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 10
Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 11
Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 12
Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 13
Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 14
Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 15
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Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 17
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Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 1
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  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 8
  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 9
  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 10
  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 11
  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 12
  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 13
  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 14
  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 15
  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 16
  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 17
  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 18
  • Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730237
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Телевизор, Упаковка, Документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.33х0.86х0.16
Вес, кг.
13.66

Описание товара Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный

Телевизор BBK с диагональю 55 дюймов — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С экраном на базе QLED технологии, вы получаете четкость и яркость изображения, которая перенесет вас в центр происходящего. Черный цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер. Телевизор поддерживает разрешение 4К UHD (3840x2160), что обеспечивает невероятную детализацию картинки, позволяя видеть каждый мельчайший элемент сцены. Стандарты HDTV включают 2160р, гарантирующие высокое качество просмотра и полное погружение в фильмы, игры и передачи. Операционная система Яндекс ТВ дарит пользователю удобный и интуитивно понятный интерфейс, который открывает мир Smart TV. Вы можете наслаждаться онлайн-контентом, приложениями и стриминговыми сервисами, подключившись к интернету через встроенный Wi-Fi. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, и DVB-S, что позволяет принимать широкий спектр эфирных и спутниковых каналов без необходимости в дополнительном оборудовании. Аудиосистема с суммарной выходной мощностью 16 Вт обеспечит качественный звук, дополнительно усиливающий впечатления от просмотра. Наличие трех HDMI и двух USB портов позволит подключать различные внешние устройства, включая игровые консоли, компьютеры и съемные носители информации. Это делает телевизор BBK превосходным выбором для широкого круга потребностей в мультимедийных развлечениях. Производится эта модель в Китае, что говорит о высоком уровне технологии и качества сборки по доступной цене. Телевизор BBK с диагональю 140 см — это идеальное решение для того, чтобы превратить ваш дом в настоящий кинотеатр.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 55LED-9232/UTS2C 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Телевизор, Упаковка, Документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
140
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK с диагональю 55 дюймов — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна. С экраном на базе QLED технологии, вы получаете четкость и яркость изображения, которая перенесет вас в центр происходящего. Черный цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер. Телевизор поддерживает разрешение 4К UHD (3840x2160), что обеспечивает невероятную детализацию картинки, позволяя видеть каждый мельчайший элемент сцены. Стандарты HDTV включают 2160р, гарантирующие высокое качество просмотра и полное погружение в фильмы, игры и передачи. Операционная система Яндекс ТВ дарит пользователю удобный и интуитивно понятный интерфейс, который открывает мир Smart TV. Вы можете наслаждаться онлайн-контентом, приложениями и стриминговыми сервисами, подключившись к интернету через встроенный Wi-Fi. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, и DVB-S, что позволяет принимать широкий спектр эфирных и спутниковых каналов без необходимости в дополнительном оборудовании. Аудиосистема с суммарной выходной мощностью 16 Вт обеспечит качественный звук, дополнительно усиливающий впечатления от просмотра. Наличие трех HDMI и двух USB портов позволит подключать различные внешние устройства, включая игровые консоли, компьютеры и съемные носители информации. Это делает телевизор BBK превосходным выбором для широкого круга потребностей в мультимедийных развлечениях. Производится эта модель в Китае, что говорит о высоком уровне технологии и качества сборки по доступной цене. Телевизор BBK с диагональю 140 см — это идеальное решение для того, чтобы превратить ваш дом в настоящий кинотеатр.
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Отзывы


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