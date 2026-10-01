Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43" QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор HAIER Smart TV S2 Pro, 43" QLED, 4K Ultra HD, черный (DH1PM9D00RU)
Телевизор Haier 43 Smart TV S2 PRO с диагональю экрана 43 дюйма (109 см) оптимально подходит для гостиной, спальни или просторной кухни, обеспечивая комфортный просмотр с расстояния 2-3 м. В основе визуального опыта – QLED?экран с разрешением 4K Ultra HD (3840х2160 пикс.), который передает детали и насыщенные цвета. Поддержка стандарта HDR10 повышает контрастность и детализацию: темные сцены обретают глубину, а светлые – естественную яркость. Для плавности динамичных сцен реализована технология MEMC, которая добавляет промежуточные кадры и устраняет разрывы при воспроизведении. Haier 43 Smart TV S2 PRO работает на ОС Android TV 11.0, что открывает доступ к каталогу приложений, онлайн?кинотеатров и стриминговых сервисов. Голосовой помощник Google Assistant позволяет управлять телевизором с помощью команд – достаточно нажать кнопку на пульте и произнести запрос. Для трансляции контента со смартфона поддерживается технология Chromecast: можно выводить на большой экран фото, видео или презентации. Звуковая система мощностью 20 Вт с технологией DBX?TV создает объемное, насыщенное звучание, приближенное к кинотеатральному. Эквалайзер дает возможность настроить тембр под конкретный контент – от диалогов в сериалах до мощных басов в блокбастерах.
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