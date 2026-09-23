Телевизор Samsung Q-LED QE50LS03FAUXRU 50"
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung Q-LED QE50LS03FAUXRU 50"
?Samsung The Frame LS03F - это интерьерный QLED телевизор, который органично вписывается в современный дом благодаря элегантному и минималистичному дизайну, напоминающему картину в художественной раме. Он предназначен для крепления вплотную к стене с помощью комплектного Slim Fit кронштейна, а сменные рамки позволяют подобрать цвет под любой интерьер. ?Особенной чертой модели является режим "Картина":в выключенном состоянии телевизор превращается в персональную галерею искусств, отображая более 3000 произведений из известных музеев или ваши личные фотографии. Ежегодно доступны более 370 бесплатных картин, а также домашняя галерея Art Home и регулярные обновления коллекций. ?Модель оснащена 50-дюймовой QLED-матрицей c разрешением 4K Ultra HD и поддержкой квантовых точек, что обеспечивает миллиард оттенков цветов, высокий уровень яркости и широкий угол обзора. В основе лежит современный процессор Samsung NQ4 AI Gen2 с искусственным интеллектом для интеллектуальной обработки изображения и звука. ?Телевизор поддерживает Smart TV на платформе Tizen, оснащён адаптированным для интерьера звуком (Adaptive Sound Pro, OTS Lite, Q-Symphony), голосовым управлением через Bixby и Алису, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а также богатым набором разъёмов (4 HDMI, 2 USB, оптика, LAN) и возможностью подключения аксессуаров и выносного блока One Connect.
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