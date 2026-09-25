Телевизор Hisense 65U7S PRO 65" Ultra HD Mini LED 4K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737488
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, подставка, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI 2.1 (4), USB 3.0 (1)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х1х0.16
Вес, кг.
29.9
Описание товара Телевизор Hisense 65U7S PRO 65" Ultra HD Mini LED 4K
Hisense 65U7S PRO — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с MiniLED-подсветкой и 960 локальными зонами затемнения, VA-матрицей, яркостью до 3000 нит, контрастностью 1200:1 и цветовым охватом 95% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 165 Гц (с ускорением до 330 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема 2.1.2 с настройкой от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 91 520 руб.22880 руб. в СплитТелевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/се...
-
В наличииЦена 93 320 руб.23330 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S85HAEXPY Series 9 черный графит OLED 48" ...
-
В наличииЦена 98 180 руб.24545 руб. в СплитТелевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 98 510 руб.24628 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 99 660 руб.24915 руб. в СплитТелевизор Samsung UE85U8000FUXRU 85" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 100 720 руб.25180 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Serie...
-
В наличииЦена 102 920 руб.25730 руб. в СплитТелевизор LG 65QNED85B 65" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, ...
-
В наличииЦена 106 050 руб.26513 руб. в СплитТелевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 109 950 руб.27488 руб. в СплитТелевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED
-
В наличииЦена 117 180 руб.29295 руб. в СплитТелевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 120 200 руб.30050 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S90HAEXPY черный 48" OLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 120 410 руб.30103 руб. в СплитТелевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65" Ultra HD Mini LED черный графи...
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, подставка, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI 2.1 (4), USB 3.0 (1)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Китай
Hisense 65U7S PRO — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с MiniLED-подсветкой и 960 локальными зонами затемнения, VA-матрицей, яркостью до 3000 нит, контрастностью 1200:1 и цветовым охватом 95% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 165 Гц (с ускорением до 330 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема 2.1.2 с настройкой от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор Hisense 65U7S PRO 65" Ultra HD Mini LED 4K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Hisense 65U7S PRO 65" Ultra HD Mini LED 4K