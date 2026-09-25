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Телевизор Hisense 65U7S PRO 65" Ultra HD Mini LED 4K купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 65U7S PRO 65" Ultra HD Mini LED 4K

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Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 1
Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 2
Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 3
Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 4
Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 5
Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 6
Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 7
Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 8
Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 9
Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 1
  • Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 2
  • Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 3
  • Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 4
  • Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 5
  • Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 6
  • Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 7
  • Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 8
  • Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 9
  • Телевизор Hisense 65U7S PRO 65&quot; Ultra HD Mini LED 4K - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737488
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, подставка, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI 2.1 (4), USB 3.0 (1)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х1х0.16
Вес, кг.
29.9

Описание товара Телевизор Hisense 65U7S PRO 65" Ultra HD Mini LED 4K

Hisense 65U7S PRO — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с MiniLED-подсветкой и 960 локальными зонами затемнения, VA-матрицей, яркостью до 3000 нит, контрастностью 1200:1 и цветовым охватом 95% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 165 Гц (с ускорением до 330 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема 2.1.2 с настройкой от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 65U7S PRO 65" Ultra HD Mini LED 4K




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, подставка, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
165
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI 2.1 (4), USB 3.0 (1)
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 65U7S PRO — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с MiniLED-подсветкой и 960 локальными зонами затемнения, VA-матрицей, яркостью до 3000 нит, контрастностью 1200:1 и цветовым охватом 95% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 165 Гц (с ускорением до 330 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема 2.1.2 с настройкой от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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