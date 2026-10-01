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Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75" 4K Ultra HD LED титан/черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75" 4K Ultra HD LED титан/черный

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Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 1
Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 2
Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 3
Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 4
Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 5
Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 6
Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 7
Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 1
  • Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 2
  • Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 3
  • Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 4
  • Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 5
  • Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 6
  • Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 7
  • Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75&quot; 4K Ultra HD LED титан/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 910 руб. 
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В наличии
Код товара: 743050
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75" 4K Ultra HD LED титан/черный
93 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, CI/CI+, USB, RJ-45 (LAN), антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
230
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.15
Вес, кг.
32.4

Описание товара Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75" 4K Ultra HD LED титан/черный

Samsung UE75M1EHAUXPY — это 75-дюймовый 4K-телевизор с подсветкой Mini LED на платформе Tizen. Частота обновления до 120 Гц с технологией DLG и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75" 4K Ultra HD LED титан/черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, CI/CI+, USB, RJ-45 (LAN), антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
230
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung UE75M1EHAUXPY — это 75-дюймовый 4K-телевизор с подсветкой Mini LED на платформе Tizen. Частота обновления до 120 Гц с технологией DLG и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung UE75M1EHAUXPY 75" 4K Ultra HD LED титан/черный - по цене 93910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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