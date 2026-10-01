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Телевизор HAIER Smart TV 75" MiniLED M4, черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор HAIER Smart TV 75" MiniLED M4, черный

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Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 1
Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 2
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Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 5
Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 6
Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 7
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Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 10
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Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 15
Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 1
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 2
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 3
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 4
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 5
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 6
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 7
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 8
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 9
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 10
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 11
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 12
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 13
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 14
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 15
  • Телевизор HAIER Smart TV 75&quot; MiniLED M4, черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743023
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
191
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
45
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, композитный AV, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.2
Вес, кг.
31.2

Описание товара Телевизор HAIER Smart TV 75" MiniLED M4, черный

Сердцем Haier 75 MiniLED M4 является революционная MiniLED подсветка. Тысячи миниатюрных светодиодов, работающих в тандеме, обеспечивают беспрецедентную точность управления яркостью и контрастностью. Благодаря этому, изображение оживает с потрясающей детализацией, глубоким черным цветом и яркими, насыщенными оттенками.

Отзывы о товаре Телевизор HAIER Smart TV 75" MiniLED M4, черный




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
191
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
45
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, композитный AV, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
300
Страна производитель
Китай
Описание
Сердцем Haier 75 MiniLED M4 является революционная MiniLED подсветка. Тысячи миниатюрных светодиодов, работающих в тандеме, обеспечивают беспрецедентную точность управления яркостью и контрастностью. Благодаря этому, изображение оживает с потрясающей детализацией, глубоким черным цветом и яркими, насыщенными оттенками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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