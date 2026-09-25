Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55"
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense MINI-LED PRO 55U8Q 55"
Телевизор LED Hisense 55U8KQ с технологией Quantum Dot гарантирует выразительность каждой детали и точность передачи оттенков. В нем установлена 55-дюймовая панель ULED с разрешением 3840x2160 пикселей. 1300 локальных зон затемнения на Mini-LED элементах обеспечивают глубину светлых и темных областей. Интеллектуальный нейронный процессор Hi-View Engine анализирует контент и улучшает его. Частота обновления 144 Гц предотвращает размытие динамичной графики. Специальное покрытие исключает бликование экрана. За формирование объемного многоканального звука отвечает акустическая система с динамиками и сабвуфером суммарной мощностью 50 Вт. Платформа Smart TV под управлением ОС VIDAA предоставляет доступ к развлекательным потоковым сервисам и приложениям. Для беспроводной коммуникации в телевизоре Hisense 55U8KQ реализованы стандарты Wi-Fi и Bluetooth.
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