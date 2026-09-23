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Телевизор TCL 75C6K 75" 4K UltraHD QLED черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 75C6K 75" 4K UltraHD QLED черный

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Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
  • Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
  • Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
  • Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
  • Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
  • Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
  • Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
  • Телевизор TCL 75C6K 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736123
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х1.13х0.16
Вес, кг.
33.8

Описание товара Телевизор TCL 75C6K 75" 4K UltraHD QLED черный

Телевизор TCL 75C6K черный с 5.7-миллиметровой рамкой создан в расчете на пользователей, которые ценят качество звука и точность цветопередачи. Ультратонкий корпус делает 75-дюймовый экран доминирующим элементом в вашей гостиной. Качество картинки обеспечивается за счет технологии QD-Mini LED с 312 зонами локального затемнения и поддержкой HDR 10+. В сочетании с экраном HVA это обеспечивает глубокий черный цвет и повышенную яркость изображения с HDR. При гейминге, просмотре экшн-фильмов и спортивных соревнований частота обновления 144 Гц и игровой ускоритель VRR c поддержкой режимов 2K 288 Гц и 4K 144 Гц предотвращают торможение и разрывы. Процессор AiPQ Pro с нейросетевыми алгоритмами в реальном времени анализирует и оптимизирует каждый пиксель, автоматически усиливает контраст, цветовую насыщенность и резкость в зависимости от типа контента. Технология FreeSync Premium Pro используется для синхронизации частоты обновления с показателем FPS в играх для уменьшения задержки ввода. В корпус телевизора TCL 75C6K встроена аудиосистема класса Hi-Fi ONKYO 2.1 с сабвуфером. Она отличается убедительным и естественным звучанием. Технологии Dolby Atmos и DTS Virtual:X обеспечивают эффект присутствия. Телевизор работает под управлением операционной системы Google TV, которой просто и удобно пользоваться.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 75C6K 75" 4K UltraHD QLED черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
300
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор TCL 75C6K черный с 5.7-миллиметровой рамкой создан в расчете на пользователей, которые ценят качество звука и точность цветопередачи. Ультратонкий корпус делает 75-дюймовый экран доминирующим элементом в вашей гостиной. Качество картинки обеспечивается за счет технологии QD-Mini LED с 312 зонами локального затемнения и поддержкой HDR 10+. В сочетании с экраном HVA это обеспечивает глубокий черный цвет и повышенную яркость изображения с HDR. При гейминге, просмотре экшн-фильмов и спортивных соревнований частота обновления 144 Гц и игровой ускоритель VRR c поддержкой режимов 2K 288 Гц и 4K 144 Гц предотвращают торможение и разрывы. Процессор AiPQ Pro с нейросетевыми алгоритмами в реальном времени анализирует и оптимизирует каждый пиксель, автоматически усиливает контраст, цветовую насыщенность и резкость в зависимости от типа контента. Технология FreeSync Premium Pro используется для синхронизации частоты обновления с показателем FPS в играх для уменьшения задержки ввода. В корпус телевизора TCL 75C6K встроена аудиосистема класса Hi-Fi ONKYO 2.1 с сабвуфером. Она отличается убедительным и естественным звучанием. Технологии Dolby Atmos и DTS Virtual:X обеспечивают эффект присутствия. Телевизор работает под управлением операционной системы Google TV, которой просто и удобно пользоваться.
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Отзывы


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