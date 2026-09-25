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Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD

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Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 1
Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 2
Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 3
Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 4
Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 5
Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 6
Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 7
Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 8
Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 9
Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65&quot; NeoQLED, Ultra HD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 510 руб. 
Начислим 1577 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD
98 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
230
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.65х0.96х0.15
Вес, кг.
28.3

Описание товара Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD

Samsung QE65QN70HAUXPY — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 120 Гц и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
230
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung QE65QN70HAUXPY — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с технологией QLED. Частота обновления до 120 Гц и поддержка технологии ALLM. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD - купить по цене 98510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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