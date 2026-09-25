Телевизор TCL 65C7L 65" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738013
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х1х0.2
Вес, кг.
27.5
Описание товара Телевизор TCL 65C7L 65" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный
Телевизор TCL 65C7L SQD-Mini LED с диагональю 65" подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр благодаря современным технологиям экрана и звука. Смарт ТВ под управлением Google TV расширяет возможности развлечений и управления.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 91 520 руб.22880 руб. в СплитТелевизор LG OLED48B6RLA.ARUG 48" OLED 4K Ultra HD коричневый/се...
-
В наличииЦена 93 320 руб.23330 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S85HAEXPY Series 9 черный графит OLED 48" ...
-
В наличииЦена 98 180 руб.24545 руб. в СплитТелевизор LG 55MRGB86B6A.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 98 510 руб.24628 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65QN70HAUXPY черный 65" NeoQLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 99 660 руб.24915 руб. в СплитТелевизор Samsung UE85U8000FUXRU 85" LED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 100 720 руб.25180 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Serie...
-
В наличииЦена 102 920 руб.25730 руб. в СплитТелевизор LG 65QNED85B 65" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, ...
-
В наличииЦена 106 050 руб.26513 руб. в СплитТелевизор Hisense 85E7S PRO 85" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 109 950 руб.27488 руб. в СплитТелевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED
-
В наличииЦена 117 180 руб.29295 руб. в СплитТелевизор LG 85QNED80B6A.ARUG 85" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 120 200 руб.30050 руб. в СплитТелевизор Samsung QE48S90HAEXPY черный 48" OLED, Ultra HD
-
В наличииЦена 120 410 руб.30103 руб. в СплитТелевизор LG 65MRGB86B6A.ARUG 65" Ultra HD Mini LED черный графи...
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
350
Страна производитель
Китай
Телевизор TCL 65C7L SQD-Mini LED с диагональю 65" подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр благодаря современным технологиям экрана и звука. Смарт ТВ под управлением Google TV расширяет возможности развлечений и управления.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор TCL 65C7L 65" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор TCL 65C7L 65" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный