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Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] купить с доставкой в Москве
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Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU]

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Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 1
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 2
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 3
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 4
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 5
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 6
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 7
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 8
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 9
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 10
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 11
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 12
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 13
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 14
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 15
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 16
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 17
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 18
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 19
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 20
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 21
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 22
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 23
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 24
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный, серый
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 1
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 2
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 3
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 4
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 5
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 6
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 7
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 8
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 9
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 10
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 11
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 12
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 13
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 14
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 15
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 16
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 17
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 18
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 19
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 20
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 21
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 22
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 23
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 24
  • Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 080 руб. 
Начислим 1202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743020
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU]
75 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный, серый
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, 3 x HDMI, RJ-45, USB, коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.2
Вес, кг.
14

Описание товара Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU]

Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 — безупречность в каждой сцене. Это флагманский телевизор, который предлагает идеальный баланс между большим 75-дюймовым экраном и передовыми технологиями для реалистичного изображения. Технология QD-Mini LED с 512 локальными зонами затемнения обеспечивает исключительную контрастность и глубину цвета, а пиковая яркость до 1200 нит в сочетании с HDR10+ делает каждый кадр невероятно живым и детализированным. Система сглаживания движений гарантирует плавность картинки, эффективно устраняет размытость даже в самых динамичных сценах, а эффект полного погружения дополняют мощные динамики, которые создают объемное и насыщенное звучание. Телевизор стал еще умнее и интереснее, благодаря работе на базе Android TV, что открывает доступ к огромному количеству приложений, фильмов и сериалов. Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 — идеальный выбор для тех, кто ищет идеальное качество изображения, передовые функции и захватывающий масштаб для домашнего кинотеатра.

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU]




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный, серый
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, 3 x HDMI, RJ-45, USB, коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
350
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 — безупречность в каждой сцене. Это флагманский телевизор, который предлагает идеальный баланс между большим 75-дюймовым экраном и передовыми технологиями для реалистичного изображения. Технология QD-Mini LED с 512 локальными зонами затемнения обеспечивает исключительную контрастность и глубину цвета, а пиковая яркость до 1200 нит в сочетании с HDR10+ делает каждый кадр невероятно живым и детализированным. Система сглаживания движений гарантирует плавность картинки, эффективно устраняет размытость даже в самых динамичных сценах, а эффект полного погружения дополняют мощные динамики, которые создают объемное и насыщенное звучание. Телевизор стал еще умнее и интереснее, благодаря работе на базе Android TV, что открывает доступ к огромному количеству приложений, фильмов и сериалов. Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 — идеальный выбор для тех, кто ищет идеальное качество изображения, передовые функции и захватывающий масштаб для домашнего кинотеатра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2026 [L75MC-SRU] - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 75080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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