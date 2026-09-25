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Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит

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Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 1
Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 2
Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 3
Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 4
Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 5
Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 6
Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 7
Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 8
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Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 10
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Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 12
Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 13
Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 14
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Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 16
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Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 18
Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
48
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 1
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 2
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 3
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  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 9
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 10
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 11
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 12
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 13
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 14
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 15
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 16
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 17
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 18
  • Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48&quot; 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 720 руб. 
Начислим 1612 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730169
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
100 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
сетевой кабель, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
48
Диагональ экрана, см
122
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
2.02х0.77х0.14
Вес, кг.
17.8

Описание товара Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит

Телевизор Samsung, оснащенный передовыми технологиями, предлагает пользователям превосходное качество изображения благодаря 48-дюймовому OLED-экрану с диагональю 122 см. Черный цвет корпуса придаёт модели элегантный и современный вид, который идеально впишется в любой интерьер. С весом без подставки 12,3 кг и с подставкой 13,2 кг, этот телевизор предлагает возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 300x200, что позволяет экономить пространство в комнате. Телевизор оснащен четырьмя разъемами HDMI, обеспечивающими множество вариантов подключения внешних устройств. Благодаря поддержке Smart TV и работе на операционной системе Tizen OS, пользователи могут наслаждаться широким спектром приложений и потоковых сервисов. С технологией частоты обновления 120 Гц, Samsung гарантирует плавное воспроизведение контента даже в самых динамичных сценах. Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S2, и DVB-T2 обеспечат прием качественного телевизионного сигнала без дополнительных устройств. Наличие порта Ethernet предоставляет дополнительные возможности для подключения к интернету, предлагая стабильное соединение для просмотра потокового контента и серфинга в сети. Этот телевизор от Samsung объединил в себе стиль, функциональность и современные технические характеристики, что делает его отличным выбором для вашего дома.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
сетевой кабель, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
48
Диагональ экрана, см
122
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
240
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор Samsung, оснащенный передовыми технологиями, предлагает пользователям превосходное качество изображения благодаря 48-дюймовому OLED-экрану с диагональю 122 см. Черный цвет корпуса придаёт модели элегантный и современный вид, который идеально впишется в любой интерьер. С весом без подставки 12,3 кг и с подставкой 13,2 кг, этот телевизор предлагает возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 300x200, что позволяет экономить пространство в комнате. Телевизор оснащен четырьмя разъемами HDMI, обеспечивающими множество вариантов подключения внешних устройств. Благодаря поддержке Smart TV и работе на операционной системе Tizen OS, пользователи могут наслаждаться широким спектром приложений и потоковых сервисов. С технологией частоты обновления 120 Гц, Samsung гарантирует плавное воспроизведение контента даже в самых динамичных сценах. Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S2, и DVB-T2 обеспечат прием качественного телевизионного сигнала без дополнительных устройств. Наличие порта Ethernet предоставляет дополнительные возможности для подключения к интернету, предлагая стабильное соединение для просмотра потокового контента и серфинга в сети. Этот телевизор от Samsung объединил в себе стиль, функциональность и современные технические характеристики, что делает его отличным выбором для вашего дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung QE48S90FAEXRU 48" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - по цене 100720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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